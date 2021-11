La star de Home Improvement et The Santa Clause, Tim Allen, a partagé ses réflexions sur le décès de l’ancienne co-star Art LaFleur. La star de Sandlot et Field of Dreams est également apparue aux côtés d’Allen dans plusieurs projets au fil des ans, remportant un agréable hommage de la star de Last Man Standing.

Lafleur est décédé après une décennie de lutte contre la maladie de Parkinson, entrant dans un centre de soins palliatifs et décédé à 78 ans le mercredi 17 novembre. Selon des informations antérieures, l’acteur plaisantait toujours avec sa famille avant de décéder et a été inauguré par ses enfants et sa femme, Shelley.

Le Molinator Art LaFleur est passé mercredi dernier. Cet homme est un acteur, un mari et un père gentil et doué. Paix à toi notre fée des dents bien-aimée. Et prières à votre famille.

LaFleur est apparu en tant que Jim sur Home Improvement dans un épisode de 1991, rejoignant plus tard Allen pour les suites de The Santa Clause en tant que The Tooth Fairy. La fée des dents de LaFleur était un peu plus bourrue qu’on pourrait s’y attendre, sous le nom de The Molinator. L’hommage d’Allen au défunt acteur a reconnu ce rôle de manière touchante.

Les fans sont intervenus peu de temps après qu’Allen ait publié son tweet, honorant le défunt acteur et ses rôles mémorables en dehors du Père Noël. « RIP au Molarnator », a écrit un fan. « Ma fille et moi venons de regarder le Père Noël 3 hier parce qu’elle adore le 3e et maintenant savoir qu’il est parti est tellement triste. Maintenant, vous avez différents types d’ailes Molinator », a ajouté un autre. « Déchirant, Noël sera un peu triste cette année en regardant la trilogie », a écrit un troisième.

LaFleur a connu une longue carrière avec plusieurs rôles mémorables loin de ceux mentionnés ci-dessus. Il a apprécié des rôles dans quelques films emblématiques des années 80 comme The Blob remake et Cobra aux côtés de Sylvester Stallone. Il apparaîtra également à la télévision dans des séries comme Man of the House et M*A*S*H. Il a partagé une histoire amusante qui s’est résumée en carrière dans une interview de Media Mikes en 2011

« Auparavant, c’était Field of Dreams, puis plus tard Santa Clause, mais dernièrement, c’était The Sandlot. Vous savez que c’est drôle, de temps en temps quelqu’un arrive et dit : ‘Hé, tu es Art LaFleur !’ Ils utiliseront mon vrai nom », a déclaré l’acteur. « Et je suis tellement choqué par ça. Je peux comprendre que quelqu’un me reconnaisse dans l’un de ces films dont nous avons parlé mais connaissant mon vrai nom? Quand ils disent: » Vous êtes Art LaFleur, n’est-ce pas « , je Je suis toujours surpris. » La citation complète vaut la peine d’être lue et capture vraiment l’attitude que sa famille et ses amis ont partagée à la suite de son décès.