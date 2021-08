Tim Anderson a laissé les Yankees au sol dans le domaine des rêves

in

Le cogneur Tim Anderson Les White Sox de Chicago ont terminé le célèbre match de Dream Field de façon épique au MLB avant le Yankees de New York.

Après un retour de la Yankees de New York En neuvième manche contre Liam Hendricsl, alors qu’ils tiraient de l’arrière 7-4, Aaron Judge et Giancarlo Stnaton ont frappé une paire de circuits pour donner l’avance à leur équipe et la mettre sur une loi à trois retraits.

Tyler Wade a ouvert la manche avec un coup sûr, DJ Lemahieu et Brett Gardner ont frappé dos à dos, mais le voilà. juge Aaron de mettre le jeu à terre avec un beau home run.

Joey Gallo a marché avec deux retraits sans personne à la base, Giancarlo Stanton il n’a eu aucune pitié pour les expéditions d’Hendricks et l’a déposé dans le champ gauche du champ des rêves pour donner l’avantage au Yankees de New York sur les White Sox dans le neuvième.

Cependant, Tim Anderson a éliminé les Mules du Bronx avec un circuit de deux points contre Zach Britton en fin de neuvième.