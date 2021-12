Tim Anderson a proposé de jouer pour les Bulls en désavantage numérique au milieu de l’épidémie de COVID

Les Chicago Bulls ne vont pas bien.

Après avoir passé le premier quart de la saison à prouver qu’ils sont un prétendant légitime à la Conférence Est, les Bulls (17-10) sont allés 5-5 au cours de leurs 10 derniers matchs alors qu’une épidémie de COVID-19 fait des ravages sur la liste.

Lundi, Chicago comptait 10 joueurs dans le protocole de santé et de sécurité de la ligue et seulement huit joueurs disponibles. Zach LaVine, DeMar DeRozan, Coby White et Ayo Dosunmu sont tous indisponibles. Stanley Johnson, que l’équipe a signé la semaine dernière pour un contrat de 10 jours via une dérogation aux difficultés en raison de l’épidémie, est désormais également dans le protocole COVID.

Les options diminuent rapidement pour les Bulls, mais il y a un athlète vedette à Chicago qui est actuellement sans travail et prêt à offrir ses services : l’arrêt-court des White Sox Tim Anderson.

Avec les propriétaires de la Major League Baseball excluant les joueurs syndiqués, Anderson – qui vit à Chicago toute l’année – n’a aucun problème à offrir ses services à une autre équipe de la ville.

Maintenant, s’il pourrait ou non aider les Bulls à gagner certains matchs est discutable, mais Anderson se sous-estime presque dans ce tweet. Le natif de l’Alabama est un ancien champion d’État du lycée qui a mené son équipe à marquer en route vers le titre. Il serait probablement resté dans le sport, mais deux blessures au genou ont rendu le baseball plus attrayant.

Au lieu de cela, il lance des home runs et retourne des battes pour gagner sa vie. Au moins jusqu’au début décembre, lorsqu’un conflit de travail a mis le baseball en pause.

Ce qui rend l’offre d’Anderson encore plus intéressante. Le propriétaire des White Sox, Jerry Reinsdorf, possède également les Bulls. Les frères d’Anderson à la MLBPA pourraient ne pas être très bien s’il recommence à recevoir des chèques de son patron avant qu’un accord ne soit conclu.

Là encore, nous sommes encore à des mois de l’entraînement de printemps (si cela se produit) et ce serait bien sûr de voir Tim Anderson continuer à être vraiment bon en sport entre-temps.

Si cela ne fonctionne pas – et pour être absolument clair, cela ne fonctionnera pas – Nikola Vucevic a proposé une autre solution potentielle pour les Bulls.