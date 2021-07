Tim Berners-Lee vend le code WWW original sous forme de NFT pour 5,4 millions de dollars | La technologie

Le créateur du réseau de réseaux rejoint l’engouement NFT en vendant le code original avec lequel il a créé le World Wide Web pour 5,4 millions de dollars.

il y a 32 ans le Internet des mains de Sir Tim Berners-Lee, un physicien britannique qui cherchait à améliorer le flux d’informations au CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire). L’objectif était de gérer conjointement l’ensemble du volume d’informations, en interconnectant toutes les enquêtes de l’Organisation.

En 1993, le CERN a donné son feu vert pour ouvrir ce concept au monde entier. Il se trouve qu’il peut être utilisé par n’importe qui et en quelques années, des millions d’utilisateurs ont déjà rejoint ce flux d’informations. C’est le début de l’Internet tel que nous le connaissons maintenant, les premiers pas qui ont maintenant été traduits en un NFT et mis aux enchères par Sotheby’s.

Le 23 juin, l’enchère pour 1 000 $ a commencé et au fil des jours, son prix est passé à 3,5 millions, mais au cours des 15 dernières minutes, l’enchère s’est accélérée jusqu’à sa clôture. 5,4 millions de dollars. Cette vente a dépassé les 2,9 millions obtenus par le premier tweet de Jack Dorsey, fondateur de Twitter, bien qu’elle n’atteigne pas le record de 69 millions obtenu par l’artiste Beeple, c’est la folie des NFT.

Pour ce prix, Tim et sa femme ont vendu plusieurs fichiers horodatés du code d’origine, une vidéo animée du code au fur et à mesure que vous tapez, une lettre de Sir Tim et une affiche numérique du code. “Je ne vends pas le Web, vous n’aurez pas à payer pour suivre les liens. Je ne vends même pas le code original”, a dû expliquer Berners-Lee au Guardian.

Le NFT représente plus une représentation de cette création, comme les croquis d’un artiste, car l’œuvre originale complète n’est pas à vendre vous ne pouvez pas non plus vous voir attribuer une propriété intellectuelle qu’il pouvait en profiter financièrement, comme l’a expliqué le physicien. “Je vends une image que j’ai faite, avec un programme Python que j’ai écrit moi-même, de ce à quoi ressemblerait le code source s’il était collé sur le mur et signé par moi” a précisé.

L’argent récolté ira à diverses causes choisies par le couple. La maison de vente aux enchères a également confirmé qu’elle paiera une compensation carbone pour les “frais de frappe et de transaction de la vente”. Les NFT et d’autres marchés basés sur la blockchain, tels que les crypto-monnaies, sont vivement critiqués pour l’augmentation des niveaux de pollution dans le monde.