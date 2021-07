Tim Berners-Lee vend un code NFT pour 5,4 millions de dollars

in

Le code source original du World Wide Web a été vendu sous forme de jeton non fongible pour 5,4 millions de dollars. Les NFT sont des certificats de propriété d’actifs numériques, qui n’ont souvent aucune représentation physique. Ils n’incluent pas nécessairement le contrôle du droit d’auteur, et les critiques disent que ce sont des programmes d’enrichissement rapide qui sont mauvais pour l’environnement.

Le créateur du World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, a vendu le NFT à un acheteur non identifié, via la maison de vente aux enchères Sotheby’s. L’enchère la plus élevée est restée à 3,5 millions de dollars pendant la majeure partie du dernier jour de l’enchère, mais il y a eu une rafale d’enchères au cours des 15 dernières minutes.

La vente aux enchères a débuté le 23 juin, avec une offre initiale de 1 000 $.. Quatre articles différents ont été vendus dans le cadre d’un seul NFT : des fichiers horodatés du code source, une vidéo animée du code en cours d’écriture, une lettre de Sir Tim et une affiche numérique du code. Sir Tim a créé le World Wide Web en 1989, reliant différentes informations sur Internet via des hyperliens.