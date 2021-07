Tim Commerford de Rage Against The Machine s’associe à Ernie Ball Music Man sur la série d’artistes Sting Ray Bass

RAGE CONTRE LA MACHINE et AUDIO-ESCLAVE bassiste Tim Commerford a établi un partenariat avec Ernie Ball Music Man sur une signature Raie séries.

Ces toutes nouvelles éditions limitées Ernie Ball Music Man instruments ont été conçus en collaboration avec Commerford et son dernier projet, 7D7D.

Tim a fait partie de la Ernie Ball Music Man famille depuis de nombreuses années, et cette collaboration est l’évolution naturelle de sa passion indéfectible pour le Raie basse. Avec des options actives et passives à la fois à petite échelle et à grande échelle, vous êtes sûr de trouver la bonne solution pour votre style de jeu. Les modèles passifs à grande échelle et actifs à petite échelle méritent une attention particulière, car Homme de musique n’a jamais proposé ces configurations auparavant.

Au cours des 30 dernières années, Commerford a perfectionné sa signature sonore, jouant de nombreuses basses passives et actives. La possibilité d’avoir à la fois des basses pleines et courtes, actives et passives dans une seule collection donne Tim les outils nécessaires pour reproduire les sons rendus célèbres tout au long de sa carrière.



