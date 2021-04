Tim Cook a dit à Mark Zuckerberg comment réparer Facebook, mais Zuckerberg l’a ignoré – .

Le jour que Facebook et d’autres agences de publicité redoutent est presque arrivé. iOS 14.5 offrira une mise à niveau massive de la confidentialité, obligeant toutes les applications qui collectent des données personnelles des utilisateurs à demander la permission en premier. Il s’agit d’un changement massif qui devrait avoir un impact significatif sur les revenus publicitaires, selon des estimations récentes. Si elles ont le choix, de nombreuses personnes empêcheront probablement les applications de collecter des données personnelles que les agences de publicité peuvent utiliser pour diffuser des publicités personnalisées plus lucratives. Facebook et Google font partie des entreprises qui seront directement touchées si une grande partie des utilisateurs d’iPhone décide de bloquer le suivi des utilisateurs sur les iPhones et les iPads.

Mais c’est Facebook qui a vivement critiqué les nouvelles fonctionnalités de confidentialité iOS 14.5 d’Apple. En décembre, Apple a publié une autre mise à jour iOS 14 liée à la confidentialité des utilisateurs: les développeurs sont désormais tenus d’informer les utilisateurs du type de données que leurs applications collectent. Facebook a lancé une campagne publicitaire contre Apple à l’époque, accusant le fabricant d’iPhone de créer des logiciels qui nuiraient à l’Internet ouvert et aux petites entreprises.

Bien qu’ils ne soient évidemment pas des concurrents directs, Facebook et Apple se sont séparés ces dernières années en grande partie en raison de leur désaccord sur la confidentialité. Un nouveau rapport nous donne un aperçu de la relation entre les deux PDG, Mark Zuckerberg et Tim Cook. Cook a apparemment donné à Zuckerberg un conseil brillant pour réparer Facebook à la suite du scandale Cambridge Analytica. Zuckerberg aurait été «abasourdi», mais il n’a jamais donné suite.

Facebook et Zuckerberg ont nié que le réseau social ait été utilisé pour influencer les électeurs dans les mois qui ont suivi l’élection présidentielle américaine de 2016. Des rapports avaient émergé disant que la Russie utilisait des publicités Facebook et des publications virales pour faire campagne pour Trump. Dans les années qui ont suivi, d’autres preuves ont été découvertes prouvant l’implication de la Russie. Facebook et Zuckerberg ont dû admettre que le phénomène était réel.

Le scandale Cambridge Analytica a explosé deux ans plus tard lorsqu’il a été découvert que l’entreprise avait collecté des données personnelles auprès de plus de 50 millions d’utilisateurs de Facebook. La divulgation a révélé que Facebook collectait le type de données personnelles que d’autres pourraient utiliser pour cibler des personnes avec certaines publicités, y compris des publicités politiques, et que Facebook permettait à des tiers d’abuser de ce type de données.

Détaillant la relation Facebook-Apple depuis les premières années de l’iPhone, un rapport détaillé du New York Times évoque une rencontre informelle entre Cook et Zuckerberg.

Les deux se seraient rencontrés de manière informelle en juillet 2019 pour réparer leur relation, assis lors d’un événement privé pour les magnats de la technologie et des médias. Le rapport indique que Zuckerberg a demandé à Cook comment il gérerait les retombées de la controverse sur Cambridge Analytica. Le PDG d’Apple a répondu «avec acuité» que Facebook devrait supprimer toutes les informations qu’il avait collectées sur des personnes en dehors de ses applications principales. Facebook collecte les données des utilisateurs et les suit via des applications et des services tiers, une pratique qu’iOS 14.5 pourrait entraver à l’avenir.

Zuckerberg a été «abasourdi», selon des personnes proches de la réunion. La recommandation de Cook d’arrêter de collecter des informations signifiait que Cook pensait que l’activité de Facebook était intenable. Zuckerberg a ignoré les conseils de Cook, note le rapport, mais ce n’est pas une surprise pour quiconque connaît les opérations de Facebook. Facebook n’a à aucun moment changé sa position sur la collecte et la monétisation des données des utilisateurs depuis ces dernières années, même si l’entreprise a permis aux utilisateurs d’empêcher plus facilement certaines collectes de données.

Le rapport complet du NYT est disponible sur ce lien.

