Tim Cook affirme que les contraintes d’approvisionnement ont coûté 6 milliards de dollars à Apple au quatrième trimestre 2021

Apple a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, avec une augmentation de 29% des revenus en glissement annuel pour atteindre un nouveau record pour le trimestre de septembre de 83,4 milliards de dollars. Néanmoins, cela était inférieur aux attentes des analystes, et l’action AAPL est en baisse de près de 5% dans les échanges après les heures normales. Dans une interview avec CNBC, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que les pénuries de la chaîne d’approvisionnement avaient coûté à Apple environ 6 milliards de dollars au cours du trimestre…

Dans l’interview, Cook a expliqué qu’Apple a été confronté à des « contraintes d’approvisionnement plus importantes que prévu » au cours du trimestre :

« Nous avons eu une très bonne performance malgré des contraintes d’approvisionnement plus importantes que prévu, que nous estimons à environ 6 milliards de dollars », a déclaré Cook à Josh Lipton de CNBC. « Les contraintes d’approvisionnement ont été motivées par les pénuries de puces à l’échelle de l’industrie dont on a beaucoup parlé, et les perturbations de la fabrication liées au COVID en Asie du Sud-Est. » Cook a déclaré que les problèmes d’approvisionnement concernaient les puces sur des « nœuds hérités » ou des puces plus anciennes, au lieu des processeurs technologiquement avancés au cœur des appareils Apple.

Apple ne fournit aucune orientation officielle pour le premier trimestre 2022 (le trimestre de vacances toujours important) en raison de l’incertitude causée par les perturbations de la fabrication et la pandémie de COVID-19. Néanmoins, Cook a déclaré qu’Apple s’attend à « une solide croissance des revenus d’une année sur l’autre ».

Cook a également ajouté qu’Apple compte désormais 745 millions d’abonnements payants, y compris ses propres services d’abonnement propriétaires ainsi que des tiers facturés via l’App Store. « C’est 160 millions de plus d’une année sur l’autre, soit cinq fois plus en cinq ans. Cela a donc été tout un cycle de croissance », a déclaré Cook.

Comme le note CNBC, il est rare qu’Apple manque ses estimations de bénéfices. C’est la première fois depuis avril 2016 qu' »Apple n’a pas dépassé les estimations de bénéfices, et c’est la première fois depuis mai 2017 que les revenus d’Apple ont manqué les estimations ».

