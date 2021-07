Tim Cook devrait à nouveau assister à la Sun Valley Conference : un “camp d’été pour milliardaires”

Après une interruption l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, la conférence annuelle de Sun Valley reprend cette année et débutera cette semaine à Sun Valley, dans l’Idaho. Selon un rapport de NPR, le PDG d’Apple, Tim Cook, sera présent cette année aux côtés de Mark Zuckerberg de Facebook et d’autres.

NPR rapporte l’histoire de la Sun Valley Conference, la qualifiant de “camp d’été pour milliardaires”:

Cette semaine, les hauts dirigeants des entreprises les plus importantes et les plus influentes des technologies et des médias, dont Tim Cook d’Apple et Mark Zuckerberg de Facebook, se réuniront au Sun Valley Resort, une escapade qui remonte à 1936, dans une petite ville du Montagnes en dents de scie. Il a été suspendu l’année dernière en raison de la pandémie. Mais cette année, ces magnats de haut niveau se rendent à nouveau à Sun Valley pour un rassemblement annuel d’une semaine organisé par une société d’investissement spécialisée appelée Allen & Company, connue pour être intensément privée. L’entreprise n’a pas de site Web et, bien sûr, elle n’a pas répondu à la demande d’entretien de NPR.

Dans le passé, le vice-président des services d’Apple, Eddy Cue, a souvent assisté à Sun Valley aux côtés de Cook. On ne sait pas si Cue sera présent cette année, mais nous devrions en savoir plus une fois que les images de l’événement émergeront cette semaine.

Au fil des ans, la présence de Cue et Cook est devenue d’autant plus notable qu’Apple a intensifié son implication dans l’industrie des médias. De nombreuses transactions importantes auraient été négociées à Sun Valley au fil des ans, notamment l’acquisition de Yahoo par Verizon, l’acquisition du Washington Post par Jeff Bezos et l’achat d’ABC par Disney.

Au fur et à mesure que Sun Valley progresse cette semaine, nous devrions en savoir un peu plus sur les visites de Cook, mais encore une fois, la conférence est notoirement secrète. Ne vous attendez pas à apprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe. Axios a les détails sur la liste complète des invités pour l’événement.

