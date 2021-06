Tim Cook dit qu’Android a plus de malwares qu’iOS, accuse le chargement latéral

in

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que le chargement latéral d’applications iOS “détruirait la sécurité” des iPhones. Le PDG d’Apple a également affirmé qu’Android contenait 47 fois plus de malwares qu’iOS. Nous ne sommes cependant pas sûrs que ce chiffre soit exact.

L’une des meilleures choses à propos d’Android par rapport à iOS est le plus grand niveau de contrôle accordé aux utilisateurs, le chargement latéral des applications étant l’un des plus grands avantages. Cela signifie que vous pouvez télécharger des applications à partir de référentiels autres que le Play Store, et qu’il existe une variété d’applications qui méritent un chargement latéral.

Maintenant, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est prononcé contre la pratique du chargement latéral d’applications sur les iPhones dans une interview avec Brut America (h/t : ZDNet).

“Cette [side-loading – ed] détruirait la sécurité de l’iPhone et de nombreuses initiatives de confidentialité que nous avons intégrées à l’App Store, où nous avons des étiquettes nutritionnelles de confidentialité et une transparence de suivi des applications, où cela oblige les gens à obtenir la permission de suivre les applications », a expliqué Cook.

“Ces choses n’existeraient plus, sauf chez les personnes qui sont restées coincées dans notre écosystème, et je m’inquiète donc profondément pour la confidentialité et la sécurité.”

Cook a également affirmé qu’Android contenait 47 fois plus de logiciels malveillants qu’iOS. Le PDG d’Apple n’a pas cité de source pour l’allégation, mais un rapport Nokia de 2019 a révélé qu’Android était responsable de 47% des infections de logiciels malveillants détectées contre moins de 1% pour les iPhones. Cependant, les infections de logiciels malveillants détectées sur Android sont tombées à 26,6% selon le rapport 2020, tandis que les iPhones ont augmenté pour représenter 1,7% des infections observées. Le chiffre cité par Cook n’est donc pas exact s’il a effectivement cité l’ancien rapport Nokia. Néanmoins, quelle est la raison de cet écart apparent ?

“C’est parce que nous avons conçu iOS de manière à ce qu’il n’y ait qu’un seul App Store et que toutes les applications soient examinées avant d’aller sur le magasin”, a expliqué Cook. Il va également sans dire que les acteurs malveillants ont tendance à cibler les plateformes les plus populaires, Android étant la première plateforme de smartphones au monde.

Le raisonnement tient-il la route ?

Il ne fait aucun doute que la possibilité de charger des applications latéralement comporte un risque de sécurité et pourrait théoriquement contribuer à davantage de logiciels malveillants. Mais les téléphones Android sont limités par défaut à l’utilisation du Play Store et/ou d’un magasin d’applications OEM. Les utilisateurs qui souhaitent charger une application doivent toujours accorder explicitement cette capacité à une application telle que Chrome, et le navigateur avertit également les utilisateurs que le fichier APK peut nuire aux utilisateurs. C’est juste que les propriétaires d’iPhone ont plus d’obstacles à franchir, ce qui rend plus difficile l’installation d’applications malveillantes.

En parlant de cerceaux, Apple permet déjà de charger des applications sur l’iPhone si l’utilisateur a un compte développeur. De plus, le propre App Store de l’entreprise n’est pas parfait, car le Washington Post a précédemment rapporté que près de 2% des 1 000 applications les plus rentables du magasin étaient des escroqueries. L’App Store a également été récemment à l’honneur après qu’il soit apparu que 2 500 applications contenant des logiciels malveillants avaient été téléchargées sur le magasin, avec plus de 120 millions de clients téléchargeant les applications infectées.

Cela ne veut pas dire que le Play Store est parfait non plus, car nous voyons fréquemment des rapports d’applications malveillantes découvertes sur le magasin. Mais cela suggère que le propre magasin d’Apple n’est pas aussi sécurisé que l’entreprise voudrait vous le faire croire. Il est également intéressant de noter qu’Android 12 offrira un meilleur support pour les magasins d’applications alternatifs, Google posant certaines conditions pour que ces magasins améliorent la sécurité. Ainsi, le géant de la recherche semble penser qu’il existe un moyen d’adopter le chargement latéral tout en offrant un niveau de sécurité.

Appréciez-vous la possibilité de charger latéralement des applications sur votre téléphone ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.