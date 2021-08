Tim Cook dit qu’Apple fera un don aux efforts de secours et de récupération de l’ouragan Ida

Alors que les autorités de Louisiane commencent à évaluer les dégâts et les destructions causés par l’ouragan Ida, le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé qu’Apple ferait un don aux efforts de secours et de récupération sur le terrain.

Cook a posté sur Twitter ce matin :

Nos pensées vont à tous ceux qui se trouvent sur le chemin de l’ouragan Ida, en particulier ceux qui s’abritent en Louisiane, et nous sommes reconnaissants envers les premiers intervenants qui aident à assurer la sécurité des communautés. Apple fera un don aux efforts de secours et de récupération sur le terrain.

Plus d’un million de personnes sont privées d’électricité en Louisiane à la suite de l’ouragan Ida, qui, selon les responsables, “a causé des dommages de transmission catastrophiques” au système électrique. Le New York Times a un résumé complet des dernières nouvelles sur l’ouragan Ida et les efforts en cours pour évaluer les dégâts et aller de l’avant.

Apple fait régulièrement des dons aux efforts de secours à la suite de catastrophes naturelles, bien que la société ne divulgue pas le montant de ses dons. Juste au début du mois, Apple s’est engagé à faire un don aux efforts de secours à la suite d’un tremblement de terre meurtrier. Apple a également fait un don pour soutenir les efforts de secours contre les inondations en Europe occidentale plus tôt cet été.

Nos pensées vont à tous ceux qui se trouvent sur le chemin de l’ouragan Ida, en particulier ceux qui s’abritent en Louisiane, et nous sommes reconnaissants envers les premiers intervenants qui aident à assurer la sécurité des communautés. Apple fera un don aux efforts de secours et de récupération sur le terrain. – Tim Cook (@tim_cook) 30 août 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :