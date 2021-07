Tim Cook dit qu’Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours contre les inondations en Europe occidentale

in

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé vendredi qu’Apple ferait un don pour fournir de l’aide et des secours aux régions touchées par les inondations en Europe occidentale. En Allemagne et en Belgique, les pays les plus touchés jusqu’à présent, des centaines de personnes sont mortes à cause des violentes tempêtes.

Cook a confirmé le don au nom d’Apple sur son profil Twitter personnel. Vous pouvez lire le message d’origine ci-dessous :

Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par les inondations dévastatrices en Allemagne, en Belgique et en Europe occidentale. Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours.

Selon plusieurs rapports, au moins 125 personnes sont mortes en Europe occidentale, tandis que de nombreuses autres sont sans abri ou portées disparues. On estime également qu’environ 20 000 personnes sont privées d’électricité ou d’accès à l’eau potable en raison des inondations.

Alors que les opérations de sauvetage se poursuivent dans cette région, les responsables disent qu’il est possible que d’autres décès soient confirmés dans les prochains jours (via The Independent).

Vendredi soir, les eaux baissaient dans de nombreuses régions allemandes touchées par les inondations, mais les autorités ont averti que davantage de corps pourraient être retrouvés dans les voitures et les camions emportés. […] Les autorités ont déclaré que le grand nombre de personnes disparues – environ 1 300 – pourrait être basé sur des rapports en double et des difficultés à atteindre les personnes en raison de routes fermées et d’un service téléphonique perturbé.

Ce n’est pas la première fois que Tim Cook fait un don pour aider des causes humanitaires ou soutenir les efforts de secours en raison de catastrophes naturelles. En 2020, le PDG d’Apple a annoncé un “don substantiel” de fournitures médicales et plus pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

