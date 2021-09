Tim Cook dit que la décision d’Epic Games mettra fin à certaines discussions sur l’App Store

Tim Cook a déclaré aux employés d’Apple lors d’une réunion interne qu’il espérait abandonner le procès d’Epic Games, et a déclaré qu’il espérait que le verdict mettrait fin à certaines questions sur l’App Store.

À la suite des annonces de l’iPhone 13, de l’Apple Watch Series 7 et de l’iPad plus tôt cette semaine, Cook s’est entretenu avec les employés lors d’une réunion à mains nues. Depuis le bord :

« Si vous faites une sauvegarde et que vous vous souvenez de ce qu’est l’App Store, l’App Store a été conçu pour être un lieu de confiance pour les utilisateurs afin qu’ils puissent explorer et découvrir des applications. C’était censé être une excellente opportunité commerciale pour les développeurs » Cook a déclaré aux employés, selon un enregistrement de la réunion obtenu par The Verge.

Cook a poursuivi en disant qu’Epic Games était arrivé et “essentiellement à traiter d’une manière spéciale”, mais que les règles d’Apple sont que “nous traitons tout le monde de la même manière”. Cook continua :

“Ils nous demandent à plusieurs reprises de les traiter différemment, nous avons dit non, et ils nous ont poursuivi sur 10 points différents. Le tribunal a statué sur neuf de ceux en faveur d’Apple et un en faveur d’Epic. Plus important encore, ils ont décidé qu’Apple n’est pas un monopole, que nous avons toujours connu. Apple est dans un marché très concurrentiel.

Cook a poursuivi en disant qu’il pensait que la décision serait “très bonne pour essayer de faire reposer certaines des discussions sur l’App Store” et qu’en termes de décision contre la société, il a minimisé le changement et a déclaré “il y avait une ou deux phrases rayées d’un accord, c’était l’étendue de celui-ci. J’ai en quelque sorte hâte d’aller de l’avant maintenant. “

Cook n’a pas précisé si Apple prévoyait de faire appel du seul chef d’accusation qu’il avait perdu.

Epic Games a confirmé son intention de faire appel de la décision prise à son encontre. Dans sa précédente déclaration officielle, Apple a déclaré :