La pandémie a affecté la façon dont nous travaillons tous et interagissons avec notre famille et nos amis, et le PDG d’Apple, Tim Cook, ne fait pas exception. Dans une nouvelle interview avec Gens, Cook parle de travailler à domicile, et il a également partagé ses espoirs pour l’avenir et un peu d’informations sur sa routine dans une vidéo.

Cook a parlé à Gens sur l’importance de l’interaction en personne:

Mon instinct dit que, pour nous, il est toujours très important d’être physiquement en contact les uns avec les autres car la collaboration n’est pas toujours une activité planifiée. L’innovation n’est pas toujours une activité planifiée. Il se heurte au cours de la journée et fait avancer une idée que vous venez d’avoir. Et vous avez vraiment besoin d’être ensemble pour faire cela.

Bien que le PDG d’Apple veuille retourner au bureau le plus tôt possible, il réfléchit à tout ce que l’entreprise a réalisé l’année dernière. Il a également lancé une initiative de justice raciale de 100 millions de dollars et s’est engagé à être neutre en carbone d’ici 2030.

Vous regardez en arrière et la fermeture a eu lieu à la mi-mars. Après cela, nous avons eu cette période de produit énorme et prolifique, [introducing] le premier iPhone 5G. Nous avons introduit la puce M1 dans le Mac. Ce sont des réalisations majeures et majeures. Nous avons fait tout cela en réinventant notre façon de travailler.

Dans une vidéo « questions rapides avec Tim Cook », le PDG d’Apple a partagé un peu sur sa routine quotidienne. Par exemple, Cook dit qu’il se réveille à 4 heures du matin, la première application qu’il ouvre est Apple News et qu’il ne peut pas vivre sans café et son iPhone.

Son emoji préféré? L’emoji de paix ✌️.

Nous devons maintenant voir si d’autres employés sont prêts à retourner travailler chez Apple Park, et quand Apple annoncera un modèle hybride dans les mois à venir. Je parie que les outsiders sont prêts à rentrer.

