Dans le cadre d’un entretien avec Kara Swisher, Tim Cook aborde sa succession. À la fin de l’interview, Swisher demande à Cook s’il sera toujours chez Apple dans 10 ans.

Cook dit qu’il ne dirigera probablement pas Apple dans 10 ans, bien que «la date ne soit pas en vue». Il n’a évidemment donné aucune indication quant à savoir qui allait le remplacer en tant que PDG.

L’accent a été renouvelé sur les plans de leadership d’Apple, la société ayant vu des dirigeants de longue date tels que Jony Ive, Dan Riccio et Phil Schiller quitter leurs fonctions de direction au cours des deux dernières années.

Tim Cook travaille chez Apple depuis 1997 et est devenu PDG en 2011 suite au décès du fondateur Steve Jobs. Cook a célébré son 60e anniversaire l’année dernière, et il y a naturellement beaucoup de spéculations sur la durée pendant laquelle il dirigera la plus grande entreprise du monde.

La réponse de Cook semble suggérer qu’il restera en poste pendant un certain temps encore, sans date en vue. L’année dernière, Bloomberg a déclaré qu’Apple se concentrait de plus en plus sur la planification de la relève avec des candidats PDG, dont Jeff Williams et John Ternus.

Voici la transcription des derniers commentaires de Cook, que vous pouvez entendre en entier à la fin du dernier épisode du podcast Sway:

cuisiner: Dix ans de plus? Probablement pas. Mais je peux vous dire que je me sens bien en ce moment et que la date n’est pas en vue. Mais dix ans de plus, c’est long – et probablement pas dix ans de plus. Swisher: Que feriez-vous si vous n’exécutiez pas Apple cuisiner: Je n’en ai pas la moindre idée car j’aime tellement cette entreprise qu’il est difficile d’imaginer ma vie sans elle. Et donc je ne pense pas que je le saurai tant que je ne serai pas là. Parce que je pense que je vais courir si vite que je n’y penserai jamais vraiment tant que je ne courrai plus. Cela a-t-il un sens? Swisher: Peut-être juste partir en vacances? cuisiner: [laughs]

