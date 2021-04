Tim Cook: Epic veut transformer l’App Store en un “ marché aux puces ”

À l’approche du lancement de App Tracking Transparency avec iOS 14.5, Apple continue de défendre la fonction de protection de la vie privée contre les réactions négatives. Dans une nouvelle interview avec le Toronto Star, Cook a discuté de la transparence du suivi des applications, ainsi que de la bataille juridique en cours entre Apple et Epic Games.

En ce qui concerne la motivation derrière la transparence du suivi des applications, et l’attention générale d’Apple sur la confidentialité en général, Cook a déclaré qu’il était important que les utilisateurs contrôlent leurs données car «il y a plus d’informations sur vous sur votre téléphone que dans votre maison.

Vous y réfléchissez, vous recherchez sur votre téléphone et donc les informations sur ce que vous pensez se trouvent sur votre téléphone. Vos relevés bancaires, vos dossiers médicaux, vos conversations avec vos amis et votre famille, vos collègues de travail – toutes ces informations sont sur votre téléphone. Nous ressentons donc un énorme sentiment de responsabilité pour aider les utilisateurs du point de vue de la confidentialité et de la sécurité.

La semaine dernière, un rapport du Wall Street Journal a nommé une poignée d’entreprises impliquées dans le développement de moyens de contourner la transparence du suivi des applications et de continuer à collecter des données sur les utilisateurs. Cook a été interrogé à ce sujet dans l’interview d’aujourd’hui, et il a doublé la conviction d’Apple que la transparence du suivi des applications n’interdit pas la publicité ciblée, elle nécessite simplement le consentement de l’utilisateur.

La seule raison pour laquelle vous repousseriez est si vous pensez que vous obtiendrez moins de données. La seule raison pour laquelle vous obtiendriez moins de données est que les gens décident consciemment de ne pas le faire et qu’on ne leur a pas demandé auparavant. Quand je grandissais, les gens s’inquiétaient des voyants, vous savez, des gens qui regardaient par la fenêtre et voyaient ce qu’il y avait dans votre maison. Je ne suis pas sûr que cela se produise beaucoup plus, mais maintenant vous avez ce genre de chose qui se passe sur le Web – quelqu’un regarde par-dessus votre épaule, voit ce que vous cherchez, voyez à qui vous parlez, voyez ce que “ comme ” boutons sur lesquels vous appuyez et ainsi de suite, puis en construisant un profil détaillé. Ce n’est OK que si vous dites que c’est OK, à notre avis. Nous ne sommes pas contre la publicité numérique. Je pense que la publicité numérique va prospérer dans toutes les situations, car de plus en plus de temps est passé en ligne, de moins en moins en télévision linéaire. Et la publicité numérique fonctionnera dans toutes les situations. La question est la suivante: autorisons-nous la construction de ce profil détaillé à exister sans votre consentement? Nous pensons qu’un certain nombre de personnes, je ne sais pas combien, ne veulent pas être suivies comme ça. Et ils devraient pouvoir dire qu’ils ne le font pas.

Cook a également évoqué la nécessité d’une réglementation pour aider à protéger la confidentialité des utilisateurs et a ajouté qu’il pensait que la transparence du suivi des applications allait encore plus loin. «Pour défendre les régulateurs, il est très difficile avec les choses qui avancent si vite de prédire où vont les choses», a-t-il déclaré. Une entreprise peut évoluer un peu plus vite. »

Il n’y a toujours pas de date de sortie ferme pour App Tracking Transparency ou les mises à jour iOS 14.5 associées. Au lieu de cela, Cook a réitéré au Toronto Star que App Tracking Transparency sera lancé «dans quelques semaines».

Apple et Epic

Toujours dans l’interview, Cook a évoqué la bataille juridique en cours entre Apple et Epic Games. Le PDG d’Apple a déclaré que le désir d’Epic d’autoriser les plates-formes de paiement tierces dans l’App Store transformerait l’App Store en un «marché aux puces».

«Au cœur de la plainte Epic est qu’ils aimeraient que les développeurs introduisent chacun leurs propres informations de paiement. Mais cela ferait de l’App Store un marché aux puces et vous connaissez le niveau de confiance que vous avez au marché aux puces », a déclaré Cook. «Le volume de personnes entrant sur un tel marché serait considérablement plus faible, ce qui serait mauvais pour l’utilisateur, car il passerait à côté de l’innovation comme nous venons d’entendre avec les quatre développeurs. Et les développeurs seraient laissés de côté car ils n’auraient pas un énorme public à qui vendre. Personne ne gagne donc dans cet environnement.

«Je crois que si nous racontons l’histoire, les faits, si nous pouvons les communiquer clairement, alors je suis convaincu que nous devrions l’emporter», a déclaré Cook concernant les chances d’Apple dans la bataille juridique avec Epic.

