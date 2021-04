Tim Cook invoque Steve Jobs dans une note à l’échelle de l’entreprise célébrant le 45e anniversaire d’Apple

Comme nous l’avons détaillé dans un tour d’horizon plus tôt ce matin, c’est aujourd’hui le 45e anniversaire d’Apple. Pour commémorer cet anniversaire, le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est non seulement adressé à Twitter, mais a également envoyé une note aux employés d’Apple les encourageant à laisser une histoire «qui vaut la peine d’être racontée». Le mémo a d’abord été obtenu par MacGeneration.

Le PDG d’Apple commence le message aux employés en disant qu’ils devraient marquer cette occasion en se consacrant à nouveau à la mission d’Apple:

Le 1er avril 1976, une entreprise a été créée à Cupertino pour créer des produits transformateurs qui redéfinissent ce que la technologie peut accomplir et améliorent ainsi la vie des gens. Quarante-cinq ans plus tard, nous marquons cette occasion en nous consacrant à nouveau à cette mission – et à la maintenir vivante encore longtemps – plutôt que de nous en souvenir affectueusement comme quelque chose du passé.

Cook écrit que si les choses ont changé au fil des ans, l’accent mis par Apple sur «l’établissement du rythme que les autres veulent suivre» n’a pas été le cas. «Ce que je peux vous dire avec certitude, c’est qu’il n’y a jamais eu un moment aussi grand potentiel que celui-ci, et nous n’avons jamais eu une équipe aussi talentueuse et dévouée», dit-il. «Cela ne devrait pas nous permettre de rester tranquille. Un grand potentiel oblige des personnes formidables à le rencontrer. »

Cook relève également les défis de l’année écoulée tout en notant que des jours encore plus clairs sont à venir:

Je sais que cette dernière année a testé chacun de nous d’une manière que nous n’avions jamais imaginée. Il nous a demandé à tous de nous adapter, cela a ajouté de la complexité à notre travail et cela a exigé une résolution et un engagement supplémentaires dans des domaines de notre vie qui vont bien au-delà de notre travail. Mais je sais aussi que ce que nous avons chacun accompli pendant cette période devrait nous rendre extrêmement fiers. À travers un défi unique dans une génération, les choses que nous fabriquons et la manière dont nous les fabriquons ont révélé de nouvelles sources de valeur profondes et durables aux personnes qui les aiment et qui comptent sur elles. Et, sur de nombreux fronts, nous savons que des jours encore meilleurs sont à venir.