Tim Cook nommé comme l’une des personnes les plus influentes de TIME en 2021

TIME a publié sa liste annuelle des « 100 personnes les plus influentes » et le PDG d’Apple, Tim Cook, figure dans la liste de cette année. Son profil a été écrit par le multimilliardaire et cofondateur de Nike, Phil Knight, qui dit que « caractère, compassion et courage » sont des adjectifs qui s’appliquent au PDG d’Apple.

En 2005, lorsque nous avons parlé pour la première fois à Tim Cook de devenir membre du conseil d’administration de Nike, nous espérions ajouter un bon décideur à l’équipe. En peu de temps, il s’est avéré être un homme d’un excellent jugement, capable de penser tactiquement et stratégiquement dans une industrie bien différente de la sienne. Il a également offert l’attribut le plus précieux de tout leader dans n’importe quel domaine : la sagesse.

Dans le profil de Cook, Knight écrit qu’il connaît Tim comme «à la fois un ami et un fan de football universitaire rival», car Knight est un fan de son alma mater, l’Université de l’Oregon, tandis que Cook soutient Auburn.

Knight aborde également le décès de Steve Jobs et la façon dont la “transition presque impossible” a été gérée par Cook “avec une dignité et une grâce incroyables, et annoncée au monde à sa manière”.

Je ne suis pas le deuxième Steve Jobs. Je suis le premier Tim Cook.

À la fin du profil, Knight reconnaît les 10 années de leadership d’Apple sous Cook et la façon dont les actions d’Apple ont augmenté de 1000%, ce qui en fait l’entreprise la plus précieuse au monde.

Cook a récemment fait la couverture de l’Australian Financial Review, où vous pouvez lire ici sa routine.

