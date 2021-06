Tim Cook parle d’Android contre iOS, de la possibilité de futurs produits AR et plus encore lors de la conférence “Viva Tech”

Tim Cook s’est assis aujourd’hui pour une interview à distance dans le cadre de la conférence Viva Tech, présentée comme le « plus grand événement technologique et startup d’Europe ». Au cours de la “conversation au coin du feu” de 30 minutes, Cook a discuté de l’engagement d’Apple en matière de confidentialité, de l’avenir de la RA, de la différence entre iOS et Android, etc.

Sur COVID-19

Sur COVID-19, Cook a vanté les différentes manières dont Apple a contribué aux efforts de secours dans le monde, y compris les dons de masques faciaux et de ventilateurs, ainsi que la création de l’API de notification d’exposition. Il a également noté qu’Apple travaille actuellement avec Product (RED) pour faire don de vaccins COVID-19 à l’Afrique.

Sur la vie privée et antitrust

Comme il l’a dit dans des interviews précédentes, Cook a réitéré aujourd’hui qu’il pense que le RGPD a jeté les bases cruciales de la réglementation de la confidentialité pour protéger les utilisateurs. “Le RGPD était une bonne chose pour l’Europe, et il devrait être la norme dans le monde entier”, a déclaré Cook dans le chat. “Nous soutenons d’aller plus loin avec GPDR car il y a encore du travail à faire dans le monde de la confidentialité.”

Cook a également déclaré lors de l’interview que la loi sur les marchés numériques proposée en Europe ne serait pas “dans le meilleur intérêt de l’utilisateur”. Cette législation, qui a été dévoilée pour la première fois en décembre dernier, pourrait entraîner des changements majeurs pour l’App Store et les applications propriétaires préinstallées sur l’iPhone. Selon Cook, cette législation pourrait entraîner des changements qui “détruisent sérieusement la sécurité de l’iPhone”.

Le DMA en Europe forcerait Apple à autoriser le chargement latéral sur l’iPhone, ce contre quoi Cook repousse fortement. Si Apple devait autoriser le chargement latéral, a expliqué Cook, alors des fonctionnalités telles que les étiquettes nutritionnelles de l’App Store et la transparence du suivi des applications “n’existeraient plus”.

“Je dirais [side-loading] porterait atteinte à la fois à la confidentialité et à la sécurité. Je veux dire, vous regardez les logiciels malveillants comme exemple, et Android a 47 fois plus de logiciels malveillants qu’iOS. Pourquoi donc? C’est parce que nous avons conçu iOS de manière à ce qu’il n’y ait qu’un seul App Store et que toutes les applications soient examinées avant d’aller sur le magasin. Cela maintient beaucoup de ces logiciels malveillants hors de notre écosystème. Les clients nous ont dit très régulièrement à quel point ils appréciaient cela. Et donc nous allons défendre l’utilisateur dans les discussions et nous verrons où cela va. Je suis optimiste, je pense que la plupart des gens qui s’intéressent à la sécurité savent que la sécurité est un risque majeur »

Cook a également réfuté l’idée selon laquelle Apple est «monolithique», affirmant qu’Apple se concentre sur la fabrication de matériel, de logiciels et de services. Selon le PDG d’Apple, Apple détient actuellement environ 23 % de parts de marché en France pour l’iPhone.

Du « côté obscur de la technologie »

“La technologie en elle-même ne veut pas être bonne”, a déclaré Cook lors de l’interview. « Il ne veut pas non plus être mauvais. C’est neutre. Que ce soit génial ou non dépend de l’inventeur et du créateur et de la créativité, de l’empathie et de la passion de l’inventeur.

Cook a poursuivi en disant que le monde d’aujourd’hui souffre de « grandes quantités de désinformation » qui a affecté les taux de vaccination contre le COVID-19, entre autres sujets. « Il est clair qu’il faut faire quelque chose ici. Ce n’est pas un état du monde acceptable », a-t-il expliqué. “Je ne suis pas sûr que quelqu’un sache encore comment le réparer complètement.”

Sur les futurs produits

Cook a également été interrogé sur les produits et projets à venir sur lesquels Apple travaille, tels que l’Apple Car. Comme on pouvait s’y attendre, Cook était très timide et a simplement dit qu’« il doit toujours y avoir quelque chose dans nos manches ». Il a également expliqué qu’Apple commence à travailler sur de nombreux projets qui ne voient finalement jamais le jour :

« J’échoue quotidiennement. Nous nous permettons d’échouer. Nous essayons d’échouer en interne, plutôt qu’en externe, car nous ne voulons pas impliquer les clients dans l’échec. Mais nous développons des choses et décidons par la suite de ne pas expédier. Nous commençons à emprunter une certaine voie et nous nous adaptons parfois de manière significative en raison de la découverte que nous faisons au cours de ce processus. L’échec fait partie de la vie, que vous soyez une nouvelle entreprise en démarrage ou une entreprise qui existe depuis un certain temps. Si vous n’échouez pas, vous n’essayez pas assez de choses différentes.

“Vous pouvez toujours compter sur l’amélioration et la résolution de plus de problèmes pour les gens”, a déclaré Cook à propos de l’avenir de l’iPhone. « Je crois fermement au pouvoir de la technologie pour aider les gens. Nous abordons l’avenir avec une grande humilité car nous savons que nous ne pouvons pas le prédire.

“Nous avons d’abord travaillé avec la RA avec nos téléphones et nos iPad, et plus tard, nous verrons où cela va en termes de produits”, a ajouté Cook tout en disant qu’il “est enthousiasmé par la RA parce que je la vois comme une technologie qui peut améliorer la vie.

“Je pense que nous payons le montant total dont les gens parlent, mais où il est divisé est en quelque sorte le problème”, a déclaré Cook à propos des paiements d’impôts d’Apple dans le monde. Les autres sujets abordés dans l’interview, que vous pouvez regarder dans leur intégralité ci-dessous, incluent les objectifs environnementaux d’Apple, les relations mondiales, etc.

