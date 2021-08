Tim Cook parle de confidentialité, de confiance des utilisateurs, de routine matinale et plus encore lors d’un entretien d’examen financier

Dans une longue et approfondie interview avec l’Australian Financial Review, le PDG d’Apple, Tim Cook, a abordé de nombreux sujets, des valeurs fondamentales d’Apple sur la confidentialité, l’importance de la confiance des utilisateurs, sa routine matinale, la réglementation de l’App Store, etc.



L’interview, réalisée en juillet, célèbre le 70e anniversaire de la revue financière. Cook commence l’entretien en partageant sa routine matinale, notant qu’il aime lire les e-mails des clients car cela l’aide à garder le ” pouls de ce que les clients ressentent “.

Tim Cook aime commencer ses jours tôt ; il est à son bureau à 4 heures du matin. “Je fais ça parce que je peux mieux contrôler le matin que le soir et tout au long de la journée. Il se passe des choses tout au long de la journée qui vous font dévier du cours”, a-t-il déclaré à The Australian Financial Review. “Le matin est à toi. Ou devrais-je dire, le petit matin est à toi.” La routine matinale de l’homme à la tête de l’entreprise la plus précieuse au monde ? Lecture des e-mails des clients. Cook estime qu’il en passe des centaines par jour. “Je ne peux pas tous les lire, non. Je ne l’admets pas. Mais j’en ai lu un nombre extraordinaire. Cela me permet de prendre le pouls de ce que les clients ressentent, pensent et font”

Parlant de l’Apple Watch, qui depuis son introduction en 2015 a acquis de nouvelles capacités de surveillance et de suivi de la santé, Cook a déclaré que les e-mails des clients sur la façon dont l’appareil a changé, ou dans de nombreux cas leur a sauvé la vie, “signifient vraiment quelque chose” pour Apple. Cook note que son entreprise veut créer des produits qui “enrichissent la vie des gens, et il n’y a pas de meilleur exemple que de sauver celle de quelqu’un”.

En parlant d’intelligence artificielle, Cook note qu’Apple utilise déjà l’IA dans les fonctionnalités de l’iPhone, de l’iPad et de l’Apple Watch, mais pense que l’IA ne fait que commencer en termes d’impact sur nos vies. Cook a également commenté la réalité augmentée, la qualifiant de moyen “d’amplifier la valeur de la technologie avec les gens, sans enfermer ou éteindre le monde réel”.

Il est enthousiasmé par l’intelligence artificielle, qui est déjà « partout dans l’iPhone, l’iPad et la montre actuels, etc. », mais « nous n’en sommes qu’aux premiers stades de ce qui peut être fait ». L’IA supprimera certaines des choses banales que nous faisons tous les jours, dit-il, et libérera notre temps pour que nous puissions faire plus de ce que nous aimons. » Il poursuit : « Je suis un fervent partisan de la réalité augmentée. Cela peut améliorer nos conversations que nous avons, améliorer l’apprentissage et vraiment amplifier la valeur de la technologie avec les gens, sans qu’elle n’enferme ou ne coupe le monde réel.

Selon les rumeurs, Apple travaille sur des lunettes de réalité augmentée, et la société a intensifié ses efforts ces dernières années pour développer sa plate-forme AR. Apprenez-en plus sur les futurs plans de réalité augmentée d’Apple à l’aide de notre guide complet.

Avec l’émergence de l’IA et de la RA devenant de plus en plus courantes à l’avenir, Cook a fait part de ses inquiétudes quant à la manière dont la technologie peut être utilisée pour nuire plutôt que pour profiter à la vie des gens. Cook a déclaré qu’il pensait que l’impact de la technologie sur la société n’était pas basé sur la technologie elle-même mais sur la façon dont ses créateurs et utilisateurs en profitaient.

“La technologie ne veut pas être bonne. Elle ne veut pas être mauvaise, elle est neutre”, a déclaré Cook lorsqu’on lui a posé des questions sur les inconvénients potentiels de la technologie à l’approche du milieu de ce siècle. “Et c’est donc entre les mains de l’inventeur et de l’utilisateur de savoir si c’est utilisé pour de bon ou pas pour de bon. Et cela dépend de la créativité. Cela dépend de l’empathie. Cela dépend de la passion des personnes derrière la technologie. Chez Apple, lorsque nous fabriquons quelque chose, nous nous assurons de passer énormément de temps à réfléchir attentivement à la manière dont il sera utilisé. »

Comme il est d’usage pour toute interview de ‌Tim Cook‌, l’exécutif a également évoqué la confidentialité et son rôle en tant que valeur fondamentale pour Apple. Il convient de mentionner que l’interview a été menée en juillet, avant qu’Apple n’annonce son intention controversée d’analyser les bibliothèques de photos des utilisateurs d’‌iPhone‌ à la recherche de CSAM ou de matériel pédopornographique. En tant que tels, les commentaires de Cook sur la confidentialité et la confiance des utilisateurs lors de l’entretien ne traitent pas de ces plans.

Faisant référence à Screen Time, une fonctionnalité intégrée d’iOS et de macOS qui fournit aux utilisateurs des outils pour surveiller le temps qu’ils passent sur leur appareil, Cook a déclaré qu’il s’agissait d’une fonctionnalité importante à lancer, soulignant les risques potentiels de la technologie. perdre contact avec la vie des gens.

Cook a ensuite discuté de la confidentialité dans son ensemble, notant que le sujet est devenu plus courant au cours des dernières années. Cook a déclaré qu’il pensait que la confiance des gens avait été exploitée à certains égards et que des mesures devaient être prises pour rétablir cette confiance.

Pense-t-il qu’on a abusé de la confiance des gens ? “Dans certains cas, la réponse est indéniablement oui. Et je pense qu’il nous incombe à tous de rétablir cette confiance.” “Je pense que ce qui s’est passé, c’est qu’il y a beaucoup plus de gens aujourd’hui qui considèrent la confidentialité comme un problème courant”, a-t-il déclaré à Financial Review. “Il y a dix ans, la vie privée était un problème de niche. Aujourd’hui, c’est l’un des principaux problèmes dans l’esprit des gens parce que les gens savent que le Web est devenu cet outil de surveillance dans de trop nombreux cas, et que la construction de profils détaillés sur les gens s’est bien déroulée au-delà de toute sorte de chose raisonnable.”

Dans plusieurs pays, dont l’Australie, Apple fait l’objet d’une enquête pour pratiques et comportements monopolistiques présumés qui pourraient être considérés comme anticoncurrentiels. Les sondages, toujours en cours dans de nombreux cas, indiquent probablement une réglementation accrue qui serait Apple et la façon dont il exploite l’App Store.

Cook a parlé de la réglementation et a déclaré qu’il fallait d’abord déterminer où la réglementation est nécessaire et où devrait être son objectif spécifique. Le PDG a également souligné la concurrence à laquelle Apple est confrontée et a déclaré qu’il pensait que “la concurrence est intrinsèquement bonne”.

« Eh bien, je pense que l’examen minutieux des grandes entreprises est juste. Et je pars du principe que la réglementation est nécessaire dans certains domaines. l’utilisateur est là où le pouvoir existe parce que c’est l’utilisateur qui décide quand il achète un téléphone, va-t-il acheter un iPhone. Vont-ils acheter un certain nombre de téléphones Android ? Et c’est donc un marché très concurrentiel. Et puis le marché à l’intérieur de l’App Store est également férocement concurrentiel … Et donc il y a une énorme concurrence dans tous les domaines de cela.

Cook a déclaré que toute forme de réglementation qui pourrait être mise en œuvre devrait « être justifiée en étant excellente pour l’utilisateur », établissant la comparaison entre la réglementation et les innovations de produits. Cook a également évoqué l’idée du contrôle étroit d’Apple sur l’App Store, qui est devenu un sujet brûlant pour l’entreprise.

La critique, principalement menée par le développeur de jeux Epic Games, est qu’Apple détient le monopole de l'”App Store” et qu’il devrait plutôt ouvrir ses appareils pour permettre aux utilisateurs de télécharger des applications à partir de plates-formes extérieures à la sienne. Cook a déclaré qu’il pensait que cela serait considéré comme une porte dérobée.

« C’est la réalité. Si vous mettez des portes dérobées dans un système, n’importe qui peut utiliser une porte dérobée. Vous devez donc vous assurer que le système lui-même est robuste et durable ; sinon vous pouvez voir ce qui se passe dans le monde de la sécurité. Chaque jour, vous lire au sujet d’une violation, ou vous avez lu au sujet d’un ransomware.”

Dans le reste de l’interview, Cook a parlé de son enfance, de feu Steve Jobs, et plus encore. ‌Tim Cook‌ fait la couverture du magazine “Platinum 70” de Finical Review du vendredi 20 août.