Tim Cook participera au Forum sur le développement de la Chine 2021 dans un contexte de tension continue

Alors qu’Apple continue de naviguer dans sa relation délicate avec la Chine, Tim Cook devrait assister au Forum sur le développement de la Chine (CDF) organisé cette année par le gouvernement chinois. Le CDF 2021 devrait voir sa plus grande participation étrangère jamais enregistrée, ce qui laisse entendre que malgré les turbulences politiques et le déplacement de certaines entreprises du secteur manufacturier hors du pays, la Chine reste une plaque tournante puissante pour les affaires mondiales.

En 2019, Tim Cook a coprésidé le CDF. Dans un discours, il a appelé à se concentrer sur la lutte contre le changement climatique et a également exhorté la Chine à «continuer à s’ouvrir».

Cette année, la conférence organise des événements virtuels et en personne au Diaoyutai State Guesthouse à Pékin du 20 au 22 mars avec le président de BMW AG, Oliver Zipse, coprésident (via Global Times).

Tim Cook devrait faire partie du CDF de cette année, qui aurait sa plus grande participation étrangère, y compris des dirigeants de plus de 100 entreprises mondiales comme Elon Musk de Tesla, Chuck Robbins de Cisco, Ray Dalio de Bridgewater, et bien d’autres.

L’événement de cette année fait suite à une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, à l’apogée de la pandémie et à Apple s’efforçant de déplacer la fabrication de ses appareils vers des pays comme l’Inde et plus encore. Apple a également récemment dû purger des milliers de jeux de l’App Store en Chine pour se conformer aux nouvelles exigences locales.

Et Apple a été confronté à des pressions au sujet de son implication avec des vendeurs chinois accusés de recourir au travail forcé.

Le thème du CDF de cette année est «La Chine sur un nouveau chemin vers la modernisation». Nous découvrirons bientôt ce que Cook a à partager lors de la conférence annuelle.

