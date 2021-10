Tim Cook, PDG d’Apple : nous nous concentrons sur le maintien de la confidentialité et de la sécurité de l’App Store

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a été interrogé aujourd’hui sur certains des problèmes réglementaires auxquels Apple est confronté avec l’App Store, et il a déclaré qu’Apple continuait de se concentrer sur la confidentialité et la sécurité. Apple est confronté à des changements réglementaires potentiels qui l’obligeraient à ouvrir l’iPhone à d’autres magasins d’applications ou à d’autres moyens de charger des applications sur l’iPhone‌.

La principale chose sur laquelle nous nous concentrons dans l’App Store est de rester concentré sur la confidentialité et la sécurité. Ce sont les deux principes majeurs qui ont produit un environnement très fiable où les consommateurs et les développeurs se réunissent. Les consommateurs peuvent faire confiance aux développeurs et les applications sont ce qu’ils prétendent être. Les développeurs obtiennent un large public à qui vendre leurs logiciels. C’est en quelque sorte le numéro un sur notre liste. Tout le reste est une seconde lointaine. Ce que nous faisons, c’est expliquer les décisions que nous avons prises et qui sont essentielles pour préserver notre confidentialité et notre sécurité. Ne pas avoir de chargement latéral et d’autres moyens sur l’iPhone où nous ouvrons l’iPhone à des applications non révisées qui respectent les restrictions de confidentialité que nous mettons sur l’App Store.

Cook a poursuivi en disant qu’Apple est « très concentré sur les discussions sur la confidentialité et la sécurité de l’App Store avec les régulateurs et les législateurs ».

Apple est récemment sorti largement victorieux de son procès antitrust contre Epic Games, le juge ayant statué qu’Apple n’avait pas le monopole. Apple a cependant été invité à autoriser les développeurs à mettre des liens vers des sites Web externes et d’autres options de paiement dans leurs applications.

Apple a reçu une date limite en décembre pour apporter ce changement, mais Apple a demandé plus de temps et a demandé d’éviter d’apporter des modifications jusqu’à ce que l’ensemble de l’affaire soit terminé.

En juin, les législateurs américains ont introduit une législation antitrust qui obligerait Apple à apporter des modifications radicales à l’App Store, contre lesquelles Apple se battra sans aucun doute.

Histoires liées

Apple dit qu’iOS est plus sûr qu’Android car le chargement latéral des applications n’est pas autorisé

En réponse à la proposition de loi sur les marchés numériques de la Commission européenne, qui pourrait forcer le téléchargement d’applications sur l’iPhone en Europe, Apple a partagé un document détaillé mettant en évidence les risques de sécurité et de confidentialité du téléchargement. Le chargement latéral fait référence à l’installation d’applications en dehors de l’App Store, par exemple à partir d’un site Web ou d’un magasin d’applications tiers. Le document d’Apple, intitulé Building a Trusted…

Le chef de la concurrence de l’UE dit à Apple de ne pas utiliser la confidentialité comme bouclier contre la concurrence

Dans les discussions antitrust en cours sur la concurrence dans l’App Store, Apple a soutenu qu’autoriser les utilisateurs à installer des applications en dehors de l’App Store aurait des conséquences désastreuses sur la vie privée, mais la chef de la concurrence numérique de l’Union européenne, Margrethe Vestager, a déclaré aujourd’hui qu’Apple ne doit pas utiliser d’excuses de confidentialité pour limiter la concurrence. Dans une interview avec ., Vestager a déclaré que la confidentialité et la sécurité sont…

Apple dépose un appel dans le procès d’Epic Games et demande de retarder les modifications apportées à l’App Store

Apple a choisi de faire appel de la décision rendue par la juge Yvonne Gonzalez Rogers dans le procès Epic Games contre Apple en septembre, et a déposé aujourd’hui un avis d’appel auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie. La société de Cupertino envisage de faire appel de la décision qui l’obligerait à modifier ses règles App Store pour permettre aux développeurs d’ajouter des liens dans l’application …

Windows Microsoft Store ajoute la prise en charge d’autres magasins d’applications comme Epic Games

Microsoft a annoncé aujourd’hui l’ouverture du Microsoft Store pour Windows aux applications de vitrine tierces, notamment Epic Games Store et Amazon Appstore. Les magasins Epic et Amazon seront détectables sur le Microsoft Store pour Windows et peuvent être téléchargés comme n’importe quelle autre application. Comme raison du changement, Microsoft a déclaré qu’il voulait s’assurer que ses « conditions commerciales sont équitables »…

Apple paie 100 millions de dollars pour régler le procès des développeurs et accepte de multiples modifications de l’App Store

Apple a annoncé aujourd’hui son intention d’apporter plusieurs modifications à l’App Store afin de régler un recours collectif intenté contre Apple par des développeurs aux États-Unis. Selon les termes de l’accord, Apple permettra aux développeurs d’utiliser des méthodes de communication comme le courrier électronique pour informer les clients des méthodes de paiement disponibles en dehors des applications iOS, et cela augmentera les prix que les développeurs…

Tim Cook parle de confidentialité, de confiance des utilisateurs, de routine matinale et plus encore lors d’un entretien d’examen financier

Dans une longue et approfondie interview avec l’Australian Financial Review, le PDG d’Apple, Tim Cook, a abordé de nombreux sujets, des valeurs fondamentales d’Apple sur la confidentialité, l’importance de la confiance des utilisateurs, sa routine matinale, la réglementation de l’App Store, etc. L’interview, réalisée en juillet, célèbre le 70e anniversaire de la revue financière. Cook commence l’interview en partageant sa routine matinale, notant …

Tim Cook, PDG d’Apple : le chargement latéral d’applications « détruirait la sécurité » de l’iPhone

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a participé ce matin à une interview virtuelle lors de la conférence VivaTech, qui est décrite comme le plus grand événement de startup et de technologie d’Europe. Cook a été interviewé par Guillaume Lacroix, PDG et fondateur de Brut, une entreprise de médias qui crée du contenu vidéo court. Une grande partie de la discussion a porté sur la vie privée, comme c’est souvent le cas dans les interviews auxquelles Cook participe. Il…

Le PDG d’Apple, Tim Cook, assistera à un dîner-bénéfice au profit des jeunes LGBTQ+

Jeudi 23 septembre 2021 à 12h25 PDT par Juli Clover

Le PDG d’Apple, Tim Cook, les propriétaires d’Utah Jazz, Ryan et Ashley Smith, et le chanteur principal d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, et son épouse, l’artiste d’enregistrement Aja Volkman, devraient être à la tête d’un dîner de collecte de fonds le 13 octobre qui bénéficiera aux services à la jeunesse LGBTQ + Encircle. Encircle fournit des services de santé mentale aux jeunes LGBTQ+ et à leurs familles. En février, Encircle a lancé un programme « 8 millions de dollars, 8…