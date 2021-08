Tim Cook prévoit d’assister à un événement à la Maison Blanche avec Joe Biden

Le PDG d’Apple, Tim Cook, pourrait bientôt se rendre à la Maison Blanche avec l’actuel PDG de Microsoft, Satya Nadella, et d’autres dirigeants lors d’une réunion avec le président Joe Biden, qui souhaite discuter de la manière dont les entreprises technologiques peuvent améliorer la cybersécurité et prévenir les attaques en ligne.

La nouvelle vient de Bloomberg, qui a été le premier à faire état lundi de cette éventuelle rencontre. Selon le rapport, des hauts dirigeants d’autres sociétés telles que Google, Amazon, IBM, Southern Company et JPMorgan Chase ont également été invités à la même réunion avec Biden.

Comme prévu, les détails de l’événement sont inconnus puisqu’il se tiendra à huis clos. Des sources proches du dossier ont mentionné que le président Biden souhaitait discuter des efforts des entreprises pour améliorer le cadre de sécurité en ligne dans plusieurs segments, notamment les secteurs bancaire et les secteurs de l’énergie et de l’eau.

Le gouvernement américain souhaite également travailler avec les grandes entreprises technologiques pour trouver de nouvelles façons de développer des logiciels susceptibles d’améliorer la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. Cela fait suite à de multiples attaques de pirates informatiques sur des infrastructures critiques provenant de groupes russes et chinois.

La réunion fait suite à des attaques massives de cyber et de ransomware contre des infrastructures énergétiques critiques, y compris celle de Colonial Pipeline Co., ainsi que des fournisseurs de logiciels et de cloud tels que Microsoft et SolarWinds Corp., qui ont été largement perpétrées par des cybergroupes basés en Russie et en Chine.