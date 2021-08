Tim Cook, reçoit un paiement de 750 millions de dollars

in

27/08/2021 à 9h13 CEST

SPORT.es

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a reçu plus de cinq millions d’actions du géant de la technologie, puisqu’il occupe ce poste depuis dix ans. Une présentation de la société au chien de garde de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis montre qu’elle a vendu la majorité des actions pour plus de 750 millions de dollars.

Cela fait partie d’un accord qu’il a conclu lorsqu’il a remplacé le co-fondateur Steve Jobs. Le prix dépendait de la performance des actions d’Apple par rapport à d’autres sociétés de l’indice boursier S&P 500. Selon le dossier d’Apple auprès de la SEC, Cook était éligible pour le prix puisque les actions de la société avaient augmenté de 191,83 % au cours des trois dernières années.

Il a également noté que Le cours de l’action Apple a augmenté de 1 200 % depuis qu’il est devenu PDG le 24 août 2011. La société derrière l’iPhone, l’iPad et le MacBook a maintenant une valorisation boursière de près de 2,5 billions de dollars. En 2015, Cook a déclaré qu’il donnerait toute sa fortune avant de mourir, et il est connu qu’il a fait don de dizaines de millions de dollars à des œuvres caritatives.