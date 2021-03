Tim Cook rédige un éditorial du WSJ sur le COVID-19 et «  l’urgence de la justice raciale  »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a écrit un article d’opinion rare pour le le journal Wall Street dans lequel il se concentre sur la façon dont la pandémie de l’année dernière a «forcé chacun de nous à réexaminer et à changer sa façon de vivre, de travailler et de communiquer les uns avec les autres». Le PDG d’Apple appelle à un «avenir durable et plein d’espoir pour tous».

Cook écrit que la pandémie de COVID-19 aurait dû affecter tout le monde de la même manière, mais que l’inverse s’est avéré être vrai:

En théorie simple, une maladie devrait nous affecter tous de la même manière. Mais en fait, le contraire est vrai. Nous avons tous vu, en temps réel, comment la discrimination structurelle et les obstacles aux opportunités font leur travail en temps de crise. Dans nos communautés, chaque fardeau – des taux d’infection et des résultats des soins, à l’adversité économique, en passant par les défis de l’apprentissage virtuel lorsque les écoles sont fermées – pèse le plus lourd sur ceux pour qui la véritable équité a toujours été la plus éloignée.

Ces défis ne disparaîtront pas simplement une fois la pandémie reculée, explique Cook.

Lorsque la pandémie recule, nous ne pouvons pas simplement supposer que la guérison s’ensuit. Il incombe à nous tous – individus et communautés, entreprises et gouvernements – de veiller à ce que ce qui nous attend ne soit pas seulement la fin d’une maladie, mais un avenir durable et plein d’espoir pour tous ceux qui se sont sacrifiés et ont enduré pendant cette période sans précédent.

Le PDG d’Apple explique également qu’un domaine clé de concentration devrait être l’éducation, qui peut servir de «grand égaliseur». C’est quelque chose sur lequel Apple se concentre fortement, écrit Cook, en se demandant comment cela peut aider.

L’éducation, sous toutes ses formes, est un lieu essentiel pour centrer ce travail. L’éducation est un excellent égalisateur, mais elle ne peut pas faire son travail sans outils et sans foyer. Notre approche chez Apple a consisté à demander: «Comment pouvons-nous vous aider?» Cette question nous a amenés à construire des outils d’apprentissage puissants et à les partager librement avec des dizaines de milliers d’enseignants, d’éducateurs et de parents.

Cook dit qu’Apple a entrepris une variété de nouveaux projets au cours de la dernière année dans le cadre de son initiative d’équité raciale et de justice. Comme annoncé en janvier, cela comprend des investissements tels que le Propel Center à Atlanta, une Apple Developer Academy à Detroit, des investissements de 35 millions de dollars dans des startups appartenant à des minorités, etc.

Malgré le travail à faire, Cook dit qu’il espère qu’un changement est en cours:

Le vieil adage dit que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment est aujourd’hui. Si cette pandémie nous a appris quelque chose, j’espère que c’est qu’aucun de nous ne peut utiliser la longue histoire de l’injustice comme excuse pour ne pas agir. Nos vies sur cette planète sont précieuses et éphémères, et le destin nous rappelle que la société est aussi forte que ceux qui, depuis trop longtemps, ont été négligés et sous-évalués.

Vous pouvez lire l’éditorial complet sur le le journal Wall Street site Web avec abonnement. Voici un lien vers l’histoire sur Apple News +, si vous y êtes abonné ou avec Apple One.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: