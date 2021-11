Tim Cook répond à l’affirmation d’Elon Musk selon laquelle Tesla voulait vendre à Apple (tout en évitant la question de la voiture)

À la fin de 2020, Elon Musk a déclaré qu’il avait contacté Tim Cook pour parler de l’acquisition par Apple de Tesla il y a des années lorsque le constructeur automobile était en difficulté. Cependant, Cook a déclaré qu’il n’avait jamais parlé avec Musk. Maintenant, dans une nouvelle interview, tout en sautant une question sur Apple Car, Cook a partagé plus de détails sur ce qui s’est passé avec Musk.

En décembre 2020, le PDG de Tesla, Elon Musk, a confirmé les rumeurs selon lesquelles il aurait tenté de vendre la société à Apple mais que Tim Cook n’aurait même pas pris de rendez-vous avec lui. Voici ce que Musk a dit:

Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple acquière Tesla (pour 1/10 de notre valeur actuelle). Il a refusé de prendre la réunion.

Quelques mois plus tard, Tim Cook a déclaré qu’il n’avait jamais parlé à Musk mais qu’il avait « une grande admiration et un grand respect pour l’entreprise qu’il a bâtie ».

Dans une nouvelle interview pour la conférence The New York Times DealBook, Tim Cook a expliqué plus en détail les événements entourant les affirmations de Musk.

Andrew Ross Sorkin de CNBC a posé des questions sur Apple Car avec Cook évitant le sujet. Et cela a conduit Sorkin à poser des questions sur Musk à la recherche d’une acquisition Apple :

Sorkin : Laissez-moi essayer cela alors, je pense que c’était il y a quelques années, comme vous le savez, Elon Musk, il en a parlé publiquement, essayez de vous rencontrer pour vous vendre Tesla en fait parce que la société était en difficulté, maintenant de Bien sûr, l’entreprise a une valeur marchande de mille milliards de dollars, vous n’avez apparemment pas participé à la réunion, rétrospectivement, souhaiteriez-vous le faire ?

Cook a réitéré qu’il n’avait jamais parlé avec Musk, mais a partagé les nouveaux détails selon lesquels même s’il n’avait pas réalisé que Musk essayait d’entrer en contact, il était convaincu qu’il avait essayé.

Cuisiner: Tu sais, je n’ai jamais parlé à Elon. Et il y a beaucoup d’entreprises que nous aurions probablement pu acheter à des moments différents. Mais je me sens vraiment bien là où nous en sommes aujourd’hui. Sorkin : Savais-tu qu’il essayait de t’atteindre ? Cuisiner: Je ne me souviens pas que c’était comme ça. Mais il a dit qu’il l’a fait, et donc je suppose que c’est correct.

Au cours de la nouvelle interview, Cook a également révélé qu’il possédait une crypto-monnaie et c’est également quelque chose qu’Apple « regarde ».

