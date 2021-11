Tim Cook révèle qu’Apple se penche désormais sur la crypto-monnaie

Bitcoin fait à nouveau la une des journaux, car la crypto-monnaie la plus populaire et la plus précieuse au monde bat toujours des records. Tous les autres jetons numériques augmentent aux côtés du bitcoin, la capitalisation boursière totale de la crypto approchant les 3 000 milliards de dollars. C’est juste au moment où l’administration Biden a adopté un paquet d’infrastructure de 1,2 milliard de dollars qui contient une disposition fiscale controversée sur le bitcoin. Ce ne sont pas seulement les investisseurs de détail qui ont manifesté un intérêt accru pour le bitcoin et d’autres cryptos cette année. De grandes entreprises sont intervenues, Tesla en étant un excellent exemple. Mais Apple s’intéresse également à l’industrie de la crypto-monnaie et surveille de près les développements. Cette semaine encore, le PDG d’Apple, Tim Cook, a expliqué les plans d’Apple en matière de crypto-monnaie dans une interview.

L’intérêt d’Apple pour la crypto-monnaie n’est pas nouveau

Ce n’est pas la première fois que nous entendons qu’Apple pourrait s’intéresser au paysage. Fin mai, une offre d’emploi a révélé qu’Apple envisageait des paiements alternatifs pour Apple Pay. Les crypto-monnaies sont le candidat évident pour cela.

Même plus tôt que cela, Apple a confirmé qu’il surveillait la crypto-monnaie. « Nous pensons que c’est intéressant », a déclaré la vice-présidente d’Apple Pay, Jennifer Bailey, il y a quelques années. « Nous pensons qu’il a un potentiel intéressant à long terme. »

Cook abordant l’intérêt d’Apple pour la crypto-monnaie ajoute plus de poids à la question. L’exécutif s’est entretenu avec Andrew Ross Sorkin lors d’une interview dans le cadre de la conférence du New York Times DealBook. C’est là que Sorkin a interrogé le PDG sur les efforts d’Apple en matière de crypto-monnaie.

Apple Pay ne recevra pas de support Bitcoin de sitôt

Sans surprise, Cook a reconfirmé qu’Apple fait attention au paysage. Mais il a expliqué qu’Apple ne prévoyait pas d’acheter du bitcoin pour l’ajouter à ses résultats comme Tesla l’a fait plus tôt cette année. En outre, Cook a déclaré qu’Apple ne mettrait pas en œuvre de sitôt la prise en charge des paiements cryptographiques. Mais il a laissé entendre qu’Apple envisageait d’autres aspects. Voici l’échange complet :

Sorkin : Que pensez-vous de la crypto-monnaie en ce moment et de son acceptation potentielle via Apple Pay ou autrement ? Cook : C’est quelque chose que nous examinons, ce n’est pas quelque chose que nous avons des plans immédiats à faire. Je dirais qu’il y a des choses que je ne ferais pas comme notre solde de trésorerie. Je n’irais pas investir cela dans la crypto non pas parce que je n’investirais pas mon propre argent dans la crypto, mais parce que je ne pense pas que les gens achètent des actions Apple pour s’exposer à la crypto. Donc, s’ils veulent le faire, ils peuvent, vous le savez, investir directement dans la cryptographie par d’autres moyens. Et donc je ne ferais pas ça. Je ne prévois pas dans un avenir immédiat de prendre la crypto pour nos produits. Comme une crinière tendre, mais il y a d’autres choses que nous examinons certainement.

Ce n’est pas nécessairement l’aspect monétaire de la crypto qui intéresse Apple. La technologie sous-jacente peut avoir d’autres utilisations sans servir de support pour une pièce numérique pouvant être utilisée pour les paiements en ligne. Mais ce ne sont que des spéculations, car Cook ne serait pas trop précis.

Cook a également déclaré qu’il détenait une crypto, notant qu' »il est raisonnable de la posséder dans le cadre d’un portefeuille diversifié ». Il n’a mentionné aucun jeton numérique par son nom, comme le fait souvent Elon Musk.

Apple n’est pas la seule entreprise à s’intéresser au bitcoin

Les plans de crypto-monnaie d’Apple sont peut-être plus timides et mystérieux, mais ce n’est pas la seule grande entreprise technologique qui cherche à profiter de l’intérêt croissant. Tesla a vendu des voitures contre du bitcoin plus tôt cette année. Facebook essaie depuis des années d’avoir sa propre pièce numérique. Et le métaverse de Facebook pourrait comporter une sorte de fonctionnalités liées à la cryptographie.

PayPal permet aux utilisateurs d’acheter des bitcoins et d’autres crypto-monnaies dans l’application, et PayPal fonctionne également avec Coinbase. Amazon et Walmart étudient tous deux leurs propres solutions cryptographiques, les paiements étant une utilisation possible de la technologie blockchain pour ces deux sociétés.

Google explore les technologies blockchain via certains partenariats, et Microsoft possède au moins un brevet de crypto-monnaie qui lui est propre. Avec tout cela à l’esprit, ce n’est qu’une question de temps avant que les géants de la technologie comme Apple se sentent plus à l’aise d’intégrer la blockchain et/ou les crypto-monnaies dans leurs pratiques commerciales.