Tim Cook s’apprête à recevoir 750 millions de dollars d’AAPL en paiement final d’un accord salarial de 10 ans

Cette semaine, le PDG d’Apple, Tim Cook, devrait percevoir le 10e et dernier paiement de l’accord qu’il a reçu lorsqu’il a succédé à Steve Jobs il y a 10 ans. Comme rapporté par Bloomberg, Cook collectera cette semaine environ 5 millions d’actions AAPL d’une valeur de 750 millions de dollars.

Le rapport précise qu’il s’agit du dixième et dernier paiement de l’accord salarial que Cook a reçu lorsqu’il est devenu PDG d’Apple en 2011. Une partie du paiement dépendait du rendement des actions d’Apple “dépassant au moins les deux tiers des entreprises du S&P 500”. quelque chose qu’Apple a facilement accompli.

Bloomberg explique :

Lorsqu’il a succédé à Jobs il y a 10 ans, certains observateurs doutaient que le technocrate Cook puisse égaler le pouvoir de star de son prédécesseur et poursuivre la séquence de succès d’Apple. Mais sous sa surveillance, le chiffre d’affaires de la société a plus que doublé et ses actions ont rapporté plus de 1 100 %, poussant la valeur marchande au-dessus de 2 000 milliards de dollars. Les actions ont augmenté d’environ 12% cette année.