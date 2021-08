Tim Cook veut lancer une nouvelle catégorie de produits Apple avant de prendre sa retraite | Industrie

Le poste de PDG d’Apple pour Tim Cook a une date d’expiration. Il assure qu’il n’aura pas 10 ans de plus, et maintenant on sait quel est son objectif avant de prendre sa retraite.

Beaucoup accusent Apple de ne pas innover comme avant, mais ce que personne ne peut contester Tim cuisinier, est sa gestion excellente et intelligente pour faire d’Apple l’entreprise la plus riche du monde.

Tim Cook est devenu PDG d’Apple lorsque Steve Jobs est décédé en 2011, bien qu’il l’ait déjà remplacé auparavant pendant sa maladie.

Il est au pouvoir depuis 10 ans maintenant, et tout indique que ne suivra pas encore 10 ans. Il l’a lui-même reconnu dans une interview au New York Times : “” Encore dix ans ? Probablement non. Mais je peux vous dire que je me sens bien en ce moment et que la date n’est pas en vue. Mais dix ans de plus, c’est long.”

D’AppleInsider, nous entendons des rumeurs internes d’Apple qui confirment cette idée.

Apparemment, Tim Cook lui-même a déclaré que Diriger une entreprise de la Silicon Valley est généralement un travail de jeunesse, et il ne va pas rester longtemps après son apogée. Il a actuellement 60 ans.

Selon ces rumeurs, Tim Cook s’est fixé pour objectif de lancer une nouvelle catégorie majeure de produits Apple, avant de prendre sa retraite. De quel nouveau produit s’agit-il ?

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

Au cours de ses 10 années en tant que PDG d’Apple, Cook a lancé de nouveaux produits, tels que Apple Watch, écouteurs AirPods ou haut-parleurs HomePod. Mais ils ne sont certainement pas aussi pertinents que les Mac, iPhone ou iPad de l’ère Steve Jobs.

Peut-être Tim Cook recherche cet excellent produit à la hauteur de son mentor, avant de prendre sa retraite avec le sentiment du devoir accompli.

Et sur quels nouveaux produits Apple travaille-t-il ? On sait que l’année prochaine il présentera des lunettes de réalité virtuelle, et il travaille également sur des lunettes de réalité augmentée.

A plus long terme, nous savons que vous travaillez depuis des années sur la conception d’une voiture électrique et autonome.

Mais à l’occasion, Cook a laissé tomber cela ils travaillent sur quelque chose que personne n’attend. Nous verrons avec quoi Apple nous surprend et quel est l’héritage de l’un des PDG les plus influents de ces dernières décennies.