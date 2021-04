Tim Cook vient de nous donner quelques indices sur les prochaines lunettes AR d’Apple – .

Apple a transformé la réalité augmentée (RA) en une fonctionnalité principale d’iOS, avec des développeurs capables de coder des applications qui permettent à l’iPhone et à l’iPad de projeter des objets numériques dans le monde via l’appareil photo. Les jeux installés dans votre salon, les applications de mesure et les applications de conception de maison font partie des types d’applications qui utilisent les capacités de RA intégrées à iOS. Mais cela efface à peine la surface de ce que la RA pourrait faire. L’utilisation la plus excitante de la RA sur iPhone provient peut-être de l’application Google Maps, qui dispose d’une fonction de navigation en direct qui affiche les données de navigation sur un flux en direct du monde réel.

Quelle que soit la taille des fonctionnalités de RA, nous ne pouvons pas en faire l’expérience sans regarder à travers un écran. L’iPhone et l’iPad sont actuellement les seuls appareils AR d’Apple, mais ce n’est pas une expérience AR idéale. Les lunettes AR seraient un meilleur outil, et il se trouve qu’Apple développerait deux types de casques différents qui alimenteraient le contenu AR. Apple n’est peut-être pas prêt à confirmer quoi que ce soit tant que les produits ne sont pas prêts pour la consommation de masse, mais Tim Cook vient d’expliquer dans une interview comment les lunettes AR pourraient fonctionner.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon ne peuvent pas croire que ces écouteurs les plus vendus avec 133000 critiques 5 étoiles ne coûtent que 24 $! Prix ​​courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Apple devrait lancer dès l’année prochaine un appareil de réalité mixte (MR), qui offrira à la fois des capacités AR et de réalité virtuelle (VR). Le casque pourrait être lancé lors d’un événement de presse plus tard cette année, selon une fuite récente. Selon d’autres rapports, l’appareil AR le plus sophistiqué serait lancé en 2025 et ressemblerait à une paire de lunettes traditionnelles.

Apple est notoirement secret sur ses produits. Il annonce rarement les produits avant qu’ils ne soient prêts à être lancés dans les magasins, donc Cook ne ferait jamais une erreur comme confirmer que les lunettes AR sont en cours de développement. Mais le PDG d’Apple a abordé la RA dans une interview de grande envergure avec Kara Swisher sur son podcast, Sway.

Cook a donné à l’animateur de l’émission un exemple pratique de ce que la RA pourrait faire pour les utilisateurs:

En termes de RA, la promesse de la RA est que vous et moi avons une excellente conversation en ce moment. Sans doute, cela pourrait même être mieux si nous pouvions augmenter notre discussion avec des graphiques ou d’autres choses à apparaître. Votre public en bénéficierait également, je pense. Et donc, quand j’y pense dans différents domaines, que ce soit la santé, l’éducation, les jeux, la vente au détail, je vois déjà la RA décoller dans certains de ces domaines.

Le type d’expérience que Cook décrit nécessiterait une sorte de support pour que l’utilisateur puisse voir le contenu AR. Les lunettes AR fonctionneraient encore mieux qu’un iPhone ou un iPad. Le partage de contenu AR fonctionne actuellement sur les iPhones et les iPad, mais des capacités similaires pourraient être intégrées aux lunettes AR dès les premières étapes du processus de conception. Cela pourrait être étendu pour permettre à un public entier d’un événement virtuel de voir du contenu AR en portant les lunettes.

Interrogé sur le teaser d’invitation «Glow and behold» pour la WWDC 2021 (image du haut) qui pourrait être interprété comme un clin d’œil au développement des lunettes AR, Cook n’a pas élaboré sur une signification cachée. Le PDG a également déclaré qu’il ne parlait pas des futurs produits lorsqu’il était interrogé sur le casque de réalité mixte qui aurait fait l’actualité avec une cadence accrue au cours des derniers mois.

Cook a dit qu’il pense que la promesse de la RA «est encore plus grande à l’avenir». Lorsque Swisher a conclu que la RA était une partie cruciale de l’avenir d’Apple, le PDG a convenu que «ça l’est».

Bien que le PDG n’ait pas proposé de détails matériels ou logiciels explicites sur les futures lunettes intelligentes d’Apple, le type d’expériences de RA qu’il a décrites devrait être suffisant pour indiquer au public ce qu’Apple espère réaliser avec ce nouveau produit. Le podcast Swisher’s Sway est disponible sur iTunes, avec une transcription complète sur le New York Times.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous de la caméra de sécurité Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.