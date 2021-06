Tim Cook vient d’expliquer pourquoi vous ne pouvez pas installer l’application de votre choix sur iPhone – .

Contrairement à d’autres ordinateurs qui permettent aux utilisateurs d’installer toutes les applications qu’ils souhaitent, l’iPhone et l’iPad ne peuvent obtenir des applications qu’à partir d’un seul endroit, du moins officiellement. L’App Store d’Apple est le seul magasin d’applications sur les appareils iOS et iPadOS, et c’est en fait bien mieux qu’il n’y paraît. L’App Store contient un grand nombre d’applications et de jeux gratuits et premium. En plus de cela, les développeurs continuent de créer de nouvelles expériences, et la plupart ont tendance à commencer par l’iPhone. Ce n’est que plus tard qu’Android obtient les mêmes applications.

Le contrôle étroit d’Apple sur l’App Store a récemment suscité de nombreuses critiques et critiques. Les régulateurs s’intéressent de plus en plus à la façon dont les grandes technologies font des affaires, et Apple est inclus dans la liste. Séparément, Epic Games a poursuivi Apple pour ses politiques sur l’App Store dans une affaire très médiatisée qui pourrait avoir un impact plus important sur l’ensemble du modèle commercial de l’App Store à l’avenir. Epic souhaite qu’Apple autorise d’autres magasins d’applications sur l’iPhone, ainsi que d’autres méthodes de paiement.

Dans une large interview sur ses produits, le PDG d’Apple, Tim Cook, a expliqué exactement pourquoi les utilisateurs ne pouvaient pas installer tout ce qu’ils voulaient sur iPhone. La réponse ne surprendra personne qui utilise l’iPhone et l’iPad depuis quelques années, car Cook a déjà avancé le même argument. Il s’agit d’assurer la sécurité des utilisateurs.

Meilleure offre du jour Cet ensemble d’accessoires Instant Pot à 27 $ changera la donne dans votre cuisine Prix catalogue : 27,99 $ Prix : 26,59 $ Vous économisez : 1,40 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Cook a déclaré à Brut dans une interview vidéo que la confidentialité est un objectif principal de la stratégie d’Apple pour l’avenir. Ceci est également conforme aux remarques de Cook sur la confidentialité ces dernières années. « Nous le considérons comme un droit humain fondamental, un droit humain fondamental », a déclaré Cook à propos de la vie privée.

“Vous pouvez penser à un monde où la vie privée n’est pas importante, et l’économie de la surveillance prend le dessus, et cela devient un monde où tout le monde a peur que quelqu’un d’autre les regarde, et alors ils commencent à faire moins, ils commencent à penser moins, et personne ne veut vivre dans un monde où cette liberté d’expression se rétrécit », a déclaré le PDG.

Cook a ajouté qu’Apple soutient un contrôle réglementaire comme la loi européenne GDPR destinée à améliorer la confidentialité des utilisateurs dans l’Union européenne. Il a déclaré qu’Apple soutiendrait des réglementations supplémentaires liées à la confidentialité. Mais Cook a expliqué qu’il y a des parties des réglementations technologiques qui sont actuellement discutées qui ne sont “pas dans le meilleur intérêt de l’utilisateur”.

Il a donné un exemple de mesure réglementaire qui irait à l’encontre du consommateur. À son avis, “le langage DMA actuel qui est en cours de discussion forcerait le chargement latéral sur l’iPhone”.

Le chargement latéral est un terme utilisé pour décrire la pratique consistant à installer des applications qui n’ont pas été approuvées dans la boutique d’applications officielle. Il est impossible de charger des applications sur iPhone sans le jailbreaker au préalable. Mais Android le permet.

Le chargement latéral “détruirait la sécurité de l’iPhone et de nombreuses initiatives de confidentialité que nous avons intégrées à l’App Store, où nous avons des étiquettes nutritionnelles de confidentialité et une transparence de suivi des applications… ces choses n’existeraient plus”, a-t-il déclaré.

Ces dernières fonctionnalités de confidentialité ont été introduites avec iOS 14, suscitant de vives critiques de Facebook cette année. Le réseau social a vu ses résultats menacés par les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple. Les étiquettes de confidentialité l’ont obligé à montrer aux utilisateurs combien d’informations personnelles Facebook collecte. La fonction anti-pistage a forcé Facebook à demander la permission de l’utilisateur pour les suivre à travers les applications et les services en ligne. Apple ne peut appliquer ces fonctionnalités de confidentialité que car il contrôle la façon dont les applications sont installées sur iPhone et iPad.

Cook a également comparé l’iPhone à Android, où le chargement latéral est possible, expliquant qu’il y a plus de logiciels malveillants sur le système d’exploitation de Google que sur iOS. “Android a 47 fois plus de malwares qu’iOS”, a déclaré Cook. « C’est parce que nous avons conçu iOS de manière à ce qu’il n’y ait qu’un seul magasin d’applications et que toutes les applications soient examinées avant d’aller sur le magasin. Et cela permet d’écarter beaucoup de ces logiciels malveillants de notre écosystème, et les clients nous ont dit très régulièrement à quel point ils apprécient cela, et nous allons donc défendre l’utilisateur dans les discussions.

Cook n’a pas seulement parlé de sécurité et de confidentialité de l’iPhone. Il a abordé d’autres aspects de l’activité d’Apple, notamment la santé, la réalité augmentée et même les voitures. L’interview complète de Brut suit ci-dessous.

Meilleure offre du jour Cet ensemble d’accessoires Instant Pot à 27 $ changera la donne dans votre cuisine Prix catalogue : 27,99 $ Prix : 26,59 $ Vous économisez : 1,40 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission