Tim Cook visite le centre LGBTQ+ et rencontre des développeurs dans l’Utah

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a passé la journée dans l’Utah à rencontrer des développeurs et à visiter un centre de ressources LGBTQ+. Cook a partagé quelques photos de son court voyage sur Twitter, y compris un moment avec les employés d’Apple City Creek Center.

Mercredi, Cook a annoncé son soutien au projet Encircle, un centre de ressources visant à soutenir les jeunes de la communauté LGBTQ+. Là, le PDG d’Apple a été rejoint par le gouverneur de l’Utah Spencer J. Cox et les propriétaires d’Utah Jazz Ryan Smith et Dwyane Wade.

Selon le site officiel d’Encircle, Cook et les autres invités de l’événement ont fait un don de 4 millions de dollars au projet. Depuis que Tim Cook a discuté publiquement de son orientation sexuelle en 2014, Apple a de plus en plus soutenu des projets qui encouragent la diversité.

Après l’ouverture du premier café d’Encircle, Tim Cook s’est rendu dans un Apple Store à City Creek Center, où il a passé du temps avec les employés et les clients.

À la fin de la journée, Cook a visité certaines entreprises basées dans l’Utah pour rencontrer des développeurs d’applications. Sur Twitter, Cook a mis en évidence certaines de ces entreprises qui, selon lui, « résolvent des défis dans des domaines importants comme l’éducation et la santé ».

