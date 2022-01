Tim Cook : Voici une ventilation de la rémunération annuelle alléchante du PDG d’Apple

Cook a un salaire de base de 3 millions de dollars et a gagné 12 millions de dollars supplémentaires en primes et 82 millions de dollars en actions.

Vous êtes-vous déjà demandé combien le PDG d’Apple, Tim Cook, gagne en un an après 10 ans à la tête de l’entreprise la plus rentable et la plus précieuse au monde ? Selon une déclaration de procuration déposée par Apple, le chiffre s’élevait à 98,7 millions de dollars en 2021.

Alors que Cook a un salaire de base de 3 millions de dollars, il a gagné 12 millions de dollars supplémentaires en primes, et 82 millions de dollars en actions et l’argent dépensé pour couvrir des éléments tels que la sécurité et les vols privés (le PDG d’Apple a cessé de voler par compagnie aérienne commerciale depuis 2017) , a rapporté The Verge.

Selon MacRumours, Cook a gagné 14 millions de dollars en 2020. Le montant n’inclut pas non plus les 750 millions de dollars d’actions acquises cette année en tant que partie finale d’un package de dix ans que Cook a reçu lorsqu’il a succédé au fondateur d’Apple, Steve Jobs. Certains termes de ce package ont changé en 2013 lorsque les actions d’Apple ont sous-performé – Apple a affirmé que cela avait été demandé par Cook lui-même – mettant une partie de la subvention en danger si la société ne remboursait pas suffisamment d’argent aux actionnaires. Depuis lors, cependant, l’action Apple a grimpé en flèche et la société est devenue la première société d’un billion de dollars par capitalisation boursière dans le monde en août 2018.

En août, Apple approchait de la capitalisation boursière de 2 500 milliards de dollars et a brièvement brisé la barrière des 3 000 milliards de dollars.

Cependant, le règne de Cook n’a pas toujours été parfait. Les employés d’Apple ont commencé à parler comme jamais auparavant au cours des deux dernières années de la culture interne du géant de la Silicon Valley, y compris la transparence des salaires et la pression pour retourner dans les bureaux au milieu de la pandémie de Covid-19.

Apple note dans le document qu’après avoir rassemblé « le salaire de base, les primes, les commissions et la juste valeur à la date d’attribution des attributions d’actions accordées aux employés en 2021 en tant que mesure de rémunération appliquée de manière cohérente » pour déterminer le salaire de son employé médian, ils ont reçu 68 254 $ à un ratio de rémunération de 1 447 pour 1.

