Tim Cooks rend visite aux employés d’Apple et aux chefs d’application à New York

Tim Cook était de sortie à New York vendredi. Il a rendu visite au personnel d’un point de vente, ainsi qu’au patron d’une application qui figurait dans la liste Best of 2020 d’Apple.

Affaires et plaisir : Tim Cook entre dans l’Apple Store et un peu d’art

M. Cook a visité l’Apple Store de SoHo.

Il a également rencontré les co-fondateurs de l’application d’autosoins Shine, qui a été nommée dans le « Best of 2020 » d’Apple :

Bien sûr, ce ne serait pas un voyage à New York sans visiter une galerie d’art :

Il n’est peut-être pas surprenant que M. Cook soit à New York. Apple a récemment ouvert un nouveau point de vente dans le Bronx, ce qui signifie qu’il en compte désormais un dans les cinq arrondissements.