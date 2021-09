Tim Draper : « Nous sommes sur la bonne voie pour le Bitcoin à 250 000 $ »

in

Le milliardaire Tim Draper reste optimiste quant au fait que Bitcoin atteindra 250 000 $ d’ici la fin de 2022 ou le début de 2023. Malgré les changements dans la valeur de la crypto-monnaie.

“Nous sommes sur la bonne voie pour Bitcoin à 250 000 $.”

Comme on le sait, de nombreuses personnes peuvent nous parler des avantages et des avantages du BTC. C’est le cas de Tim Draper, l’un des plus optimistes quant au Bitcoin.

Timothy Cook Draper, mieux connu sous le nom de Tim Draper, est un investisseur en capital-risque et fondateur de Draper Fisher Jurvetson (DFJ), Draper University, Draper Venture Network, Draper Associates et Draper Goren Holm.

De plus, en 2014, Tim Draper a reçu une large couverture pour son achat de BTC lors d’une vente aux enchères du United States Marshals Service, saisi sur le site Web du marché Silk Road.

En fait, l’investisseur Tim Draper n’a jamais reculé dans sa croyance en l’avenir des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin. Même en donnant des prévisions de prix très optimistes pour les prochaines années.

Tim Draper : “Bitcoin à 250 000 $”

Ce n’est pas la première fois que Tim Draper prédit la hausse du prix du Bitcoin. En 2014, alors qu’il se négociait à 500 $, il a déclaré que Bitcoin dépasserait les 10 000 $ en trois ans.

Pour rappel, Tim Draper a d’abord fait la prédiction de Bitcoin à 250 000 $, en 2018, date à laquelle Bitcoin se négociait autour de 8 000 $.

Soit j’aurai vraiment raison, soit vraiment tort. Mais je suis à peu près sûr que ça va dans ce sens.

De même, en février 2020, dans une interview avec “Squawk Alley” de CNBC, Tim Draper a réaffirmé sa prédiction précédente. Notant que d’ici fin 2022 ou début 2023, Bitcoin atteindrait 250 000 $.

Encore une fois, le 31 août 2021, il a ratifié sa prédiction, au Crypto Festival de Benzinga. Plus précisément, il a remarqué certaines tendances qui, selon lui, seront la force motrice derrière Bitcoin atteignant 250 000 $ en 2022.

Adoption répandue. “Une fois que cela se produira, il y aura un changement dans la tête des gens.” Taux d’inflation. Depuis que les gouvernements impriment constamment de l’argent, les gens s’inquiètent pour l’avenir de leur épargne.

Comment les crypto-monnaies vont-elles changer le monde ?

Tim Draper a indiqué au célèbre analyste de crypto Scott Melker que le prix du BTC continuerait d’augmenter. Comme Bitcoin change radicalement ces divers éléments de la société.

« Nous avons une combinaison de technologies qui vont transformer non seulement la banque, mais aussi la finance. Je peux imaginer un moment où je lève un fonds en Bitcoin uniquement, investis tout en BTC. »

Fait amusant, lorsqu’on lui a demandé, au Benzinga Crypto Festival, quand il prévoyait de vendre ses pièces, Tim Draper a répondu: «Pourquoi voudriez-vous vendre la future pièce pour la pièce passée? Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus important pour l’humanité que cela.

Je dis au revoir avec cette phrase de Tim Cook Draper : “Bitcoin est le gagnant.”

