Tim Heidecker a annoncé son premier concert avec un nouvel ensemble qu’il appelle Tim Heidecker and His Very Good Band. Le concert aura lieu le jeudi 14 avril 2022 au Bowery Ballroom de New York. Parallèlement à l’annonce du spectacle, Heidecker a sorti le single « Dark Days », coproduit par Eric D. Johnson et Drew Erickson. Écoutez « Dark Days » ci-dessous. Obtenez des billets pour le concert d’avril ici. (Pitchfork touche une commission sur les achats effectués via des liens d’affiliation sur notre site.)

« J’ai écrit ceci dans les jours les plus sombres de la pandémie, quand les choses semblaient vraiment déréglées, et c’est rempli de petits œufs de Pâques du moment… faire du pain et tout ça », a expliqué Tim Heidecker dans un communiqué de presse. « À la dernière minute, j’ai changé la dernière ligne pour qu’elle soit une question plutôt qu’une déclaration parce que je ne voulais pas que ce soit une déception totale. J’espère que ça ne gâchera la journée de personne ! De plus, je ne pense pas qu’il y ait un moyen de chanter « Ce monde est en feu » et NE PAS ressembler à Bruce Springsteen. »

L’année dernière, Tim Heidecker a sorti son album Fear of Death. Lisez l’interview « Tim Heidecker et Weyes Blood sur la création d’un album groovy sur la mort » sur le Pitch.