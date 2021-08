Tim Hortons et Tencent ouvrent un café sur le thème de l’esport en Chine

in

L’esport est tellement important ces jours-ci que Tim Hortons, en collaboration avec Tencent, vient d’ouvrir une installation d’esport à la pointe de la technologie à Shenzhen, en Chine. Ce café proposera même des aliments et des boissons sur le thème de l’esport pour ceux qui cherchent à prendre une bonne tasse de café entre les matchs de Counter-Strike: Global Offensive, League Of Legends ou quel que soit le jeu le plus populaire.

Cette installation fait partie d’une coentreprise entre Tencent, le conglomérat technologique multinational, et la célèbre chaîne de restauration rapide Tim Hortons. Ce sera un endroit où les joueurs pourront regarder des tournois d’esports ou des créateurs de contenu bien connus dans un environnement social rempli d’écrans interactifs. Un peu comme un cybercafé, mais avec une technologie plus moderne qui conviendra mieux aux besoins de jeux mobiles et hors ligne.

Vous pouvez voir quelques photos du restaurant ci-dessous.

Un aperçu du nouveau magasin Tim Hortons & Tencent Esports x Coffee qui a ouvert ses portes à Shenzhen, en Chine, ce mois-ci. Les deux sociétés construisent un nouveau type d’expérience pour les joueurs avec l’esport au centre, comprenant une zone dédiée à l’esport, des espaces interactifs, des boissons à thème etc… pic.twitter.com/6PKcEOU2uy – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 août 2021

Ça a l’air plutôt cool ! Selon l’analyste de l’industrie du jeu Daniel Ahmad, cet emplacement n’est que le premier d’un grand nombre que Tim Hortons et Tencent prévoient de déployer.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.