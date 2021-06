Tim Johnson (260) contre # 3-Valentin Moldavsky (234)

UNCASVILLE, Connecticut – BELLATOR 261 : Johnson vs. Moldavsky sera télévisé sur SHOWTIME ce vendredi 25 juin à 21 h HE / 18 h HP, tandis que les combats préliminaires seront diffusés via la chaîne YouTube de BELLATOR MMA à partir de 18 h 30 HE / 15 h 30 HP.

Carte principale BELLATOR MMA 261 : Johnson vs. Moldavsky: vendredi 25 juin – En Vivi sur SHOWTIME 21 h HE / 18 h HP

Main Event du titre intérimaire des poids lourds : # 1-Tim Johnson (260) vs. # 3-Valentin Moldavsky (234)

Main Event poids mouche : # 2- Liz Carmouche (125,5) vs. # 3-Kana Watanabe (125.25)

Combat poids plume : # 6- Daniel Weichel (145,5) vs. Keoni Diggs (146)

Combat léger : # 4-Myles Jury (156) vs. # 6-Sidney Hors-la-loi (156)

Combat poids mi-lourd : # 10- Christian Edwards (206) contre. Simon Biyong (204,5)

Panneau d’affichage préliminaire :

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV

18 h 30 HE / 15 h 30 HP

Combat léger : Soren Bak (156) contre. Bobby Lee (155.25)

Combat léger : Isaiah Hokit (155.75) vs. Corey Samuel (156)

Combat de poids coq: Jaylon Bates (136) contre. Cody Matthews (135)

Combat des poids moyens : Taylor Johnson (185,25) contre Lance Wright (184.75)

Combat poids plume : John Macapa (144,75) contre. Jean de Jésus (145,5)