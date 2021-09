Tim Lambesis de As I Lay Dying commente le départ du guitariste Nick Hipa

COMME J’ÉTAIS MOURANT chanteur Tim Lambesis a commenté le départ du guitariste Nick Hipa.

À la fin du mois dernier, Hipa a confirmé sa sortie de COMME J’ÉTAIS MOURANT, expliquant qu’il ne peut plus justifier de faire partie “d’une poursuite superficielle” de “l’histoire et du sens” sur lesquels reposait la réunion du groupe en 2018.

Même si Hipala sortie de ‘ était à l’origine rumeur en août 2020, ni lui ni ses camarades de groupe n’avaient publiquement parlé de la scission jusqu’à ce qu’il prenne son parti. Instagram le 31 août pour écrire : « À ce stade cependant, cela fait bien plus d’un an que je me suis éloigné de [AS I LAY DYING] sur le plan personnel et professionnel. Pendant ce temps, ils n’ont donné aux fans que des messages de marchandisage et des annonces de spectacles. Ce genre d’activité met en lumière et renforce nos différences.

“Avec respect, je suis parti parce que l’histoire et le sens sur lesquels nous avons construit notre réunion se sont considérablement détériorés au fil du temps. Ce qui dure principalement est une poursuite superficielle que je ne peux pas justifier de soutenir ou de faire partie. Ce n’est pas un acte d’accusation contre quiconque choisit de rester ou d’être impliqué . Il y a un bien immense qui peut être accompli en se concentrant singulièrement sur le pouvoir de la musique. Cependant, d’après ma mémoire et mon expérience récente, cela se fait au prix de la tolérance d’un comportement qui parfois maltraite, manque de respect et blesse les autres. Je n’ai pas c’est en moi de marcher à nouveau sur cette route.

“Le talent et l’ambition inébranlable du groupe sont indéniables. Ils continueront à sortir de la musique à succès et à faire de bonnes affaires. Sur le plan humain, j’espère que tout le reste ira bien pour eux.”

Plus tôt aujourd’hui (vendredi 10 septembre), Lambèse pris à son Instagram de partager quelques photos de lui et du reste de COMME J’ÉTAIS MOURANT avec Hipa, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Être capable d’avoir des opinions ou des priorités différentes mais toujours se soucier profondément du bien-être d’une autre personne est quelque chose qui est souvent perdu dans notre climat actuel. Je veux juste dire que je souhaite vraiment Nick Hipa le meilleur dans son prochain chapitre de la vie, et je suis reconnaissant qu’il me souhaite/AILD le même.

“Je voulais me concentrer sur la musique ces dernières années parce que cela me ramène à la raison pour laquelle j’ai commencé AILD en premier lieu il y a 20 ans. J’ai hâte d’écrire de la nouvelle musique et de vous revoir bientôt en tournée !”

Lambèse a été condamné en 2014 pour son rôle dans un complot de meurtre pour compte contre son ex-femme.

En mai 2014, Lambèse a été condamné à six ans de prison après avoir plaidé coupable d’avoir payé 1 000 $ à un policier de San Diego se faisant passer pour un tueur à gages pour tuer sa femme. Environ deux ans et demi plus tard – le 17 décembre 2016 – il a été libéré d’un centre de détention en Californie et a été transféré à la Division des opérations de libération conditionnelle pour adultes.

En juin 2018, COMME J’ÉTAIS MOURANT a joué son premier spectacle avec Lambèse en cinq ans et a sorti un nouveau single. Lambèse a également reconnu ses crimes dans de longues excuses sur le groupe Facebook page après sa libération.

En septembre 2019, COMME J’ÉTAIS MOURANT a sorti son septième album complet, “Formé par le feu”, passant par Explosion nucléaire.

Le retour de COMME J’ÉTAIS MOURANT soulevé quelques questions, d’autant plus que Hipa a catégoriquement dénoncé le leader déshonoré du groupe comme un « narcissique sociopathe ayant un besoin certain de rééducation » dans un article publié sur les réseaux sociaux en 2014.