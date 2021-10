Tim Legler NBA Tales, F1 avec Kevin Clark, et quelques discussions sur la « succession »

Russillo partage ses réflexions sur la victoire en prolongation des Lakers contre les Spurs, la victoire des Knicks contre les 76ers et les Rockets-Mavericks (0:25), avant de parler avec Tim Legler d’ESPN de certaines premières observations de la NBA, y compris la lutte des Lakers pour trouver leur meilleure rotation, les Bulls 4-0, le Heat en tant que prétendant à la Conférence Est, les Hawks amusants, les Celtics déroutants, et plus encore (19:10). Ensuite, Ryen est rejoint par Kevin Clark de The Ringer pour Going Abroad, dans lequel ils discutent du Grand Prix des États-Unis à Austin, d’une course CHAUDE pour le championnat du monde de Formule 1, et plus encore (50:49). Enfin, Ryen, Ceruti et Kyle discutent brièvement de la succession de HBO avant de répondre à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (1:09:10).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Tim Legler et Kevin Clark

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

