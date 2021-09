Tim McGraw a fait une pause dans le tournage de Yellowstone 1883 pour organiser un grand spectacle pour les fans

1883 marquera le premier rôle d’acteur de Tim McGraw depuis The Shack en 2017. Ce sera intéressant de le voir dans un rôle comme, et avec sa femme, rien de moins. Mais comment cela affectera-t-il sa carrière musicale ? Pour l’instant, il a encore quelques spectacles programmés jusqu’à la fin de l’année et au début de 2022, donc je ne rangerais pas votre chapeau et vos bottes de cow-boy pour l’instant. Et vous devez également vous demander si nous aurons toujours un avant-goût de ses talents via une performance quelconque sur le spin-off de Yellowstone.