Tim McGraw annonce une tournée de l’amphithéâtre de 17 villes pour 2022

Gagnant et superstar trois fois GRAMMY Tim McGraw a annoncé son McGraw Tour 2022. Produite par Live Nation, la tournée limitée de l’amphithéâtre de 17 villes débutera le 29 avril au Walmart AMP de Rogers, AR faisant des arrêts à travers les États-Unis à Charlotte, Atlanta, Bristow et plus avant de se terminer à Mansfield , MA au Xfinity Center le 4 juin.

Les billets seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 17 décembre à 10h, heure locale, via Ticketmaster. De plus, McGraw peut être vu cet hiver jouer James Dutton dans le Série télévisée Paramount+ 1883, aux côtés de Faith Hill et Sam Elliott. Écrit par Taylor Sheridan, 1883 est une préquelle de la série à succès Yellowstone.

L’artiste multi-platine Russell Dickerson, qui rejoindra McGraw sur la route, apportera son spectacle énergique sur scène en tant que soutien direct du McGraw Tour 2022.

Dans d’autres nouvelles de tournée, McGraw a été annoncé comme interprète au festival de musique Boots in the Park de l’année prochaine à Norca, Californie, le 12 mars 2022. McGraw peut être vu à travers le circuit des festivals de musique en 2022, avec des performances au Winstock Country Music Festival , NEBRASKAland DAYS, Country Jam et Big Valley Jamboree, entre autres.

Visitez le site officiel de Tim McGraw pour plus d’informations.

Dates de la tournée de Tim McGraw :

Ven 29 avril – Rogers, AR – Walmart AMP

Sam 30 avril – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre

Jeudi 05 mai – Jacksonville, FL – Daily’s Place

Ven Mai 06 – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre

Samedi 07 mai – West Palm Beach, Floride – Amphithéâtre financier iTHINK

Jeudi 12 mai – Charlotte, Caroline du Nord – Pavillon de musique PNC

Vendredi 13 mai – Atlanta, GA – Ameris Bank Amphitheatre

Sam 14 mai – Orange Beach, AL – The Wharf Amphitheatre

Jeudi 19 mai – Cleveland, OH – Blossom Music Center

Vendredi 20 mai – Philadelphie, PA – Pavillon BB&T

Sam 21 mai – Raleigh, Caroline du Nord – Coastal Credit Union Music Park

Jeudi 26 mai – Syracuse, NY – Amphithéâtre de la santé St. Joseph à Lakeview

Ven 27 mai – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

Samedi 28 mai – Bristow, VA – Jiffy Lube Live

Jeudi 02 juin – Hartford, CT – Xfinity Theatre

Vendredi 03 juin – Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre

Sam juin 04 – Mansfield, MA – Xfinity Center

Apparitions au festival Tim McGraw 2022 :

Sam 19 février – San Antonio, TX – San Antonio Rodeo

Dim 6 mars – Arlington, TX – Le rodéo américain

Sam 12 mars – Norca, CA – Boots in the Park

Jeudi 7 avril – Augusta, GA – XPR Augusta

Sam 18 juin – Winsted, MN – Winstock Country Music Festival

Vendredi 24 juin – North Platte, NE – NEBRASKAland DAYS

Sam 25 juin – Grand Junction, CO – Country Jam

Dimanche 31 juillet – Camrose, Canada – Big Valley Jamboree