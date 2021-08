Tim McGraw et Faith Hill devraient jouer dans ‘1883’, le prequel de ‘Yellowstone’

Paramount+, le service de streaming de ViacomCBS, et MTV Entertainment Studios ont annoncé aujourd’hui que la légende nominée aux Oscars, Sam Elliott, jouera aux côtés de superstars mondiales Tim McGraw et Faith Hill dans la prochaine série originale du service 1883.

Créé par Taylor Sheridan, 1883 est la préquelle très attendue du Yellowstone nominé aux Emmy. 101 Studios et Bosque Ranch Productions seront les partenaires de production de la série.

1883 suit la famille Dutton alors qu’elle entreprend un voyage vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage. C’est un récit austère de l’expansion occidentale et une étude intense d’une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l’Amérique – le Montana.

Elliott est sur le point de jouer Shea Brennan, un beau cowboy dur comme des ongles avec une immense tristesse dans son passé. Il a la tâche herculéenne de guider un groupe du Texas au Montana, et il ne souffre pas les imbéciles. McGraw et Hill incarneront James et Margaret Dutton, respectivement le patriarche et la matriarche de la famille Dutton. Casting supplémentaire à annoncer.

“Tout commence par l’écriture, et Taylor Sheridan est un brillant écrivain”, a déclaré Elliott. « Je pense que le genre western nous parle clairement à tous les deux. Les luttes classiques de l’homme contre l’homme, de l’homme contre la nature et de l’homme contre lui-même. Tout est là, en 1883, et je suis honoré d’en faire partie.

“C’est vraiment un travail de rêve”, a déclaré Tim McGraw. « Taylor a trouvé un moyen de raconter des histoires qui crée brillamment ces drames épiques et ces sagas familiales avec tant de profondeur et de créativité. Les Duttons sont des personnages formidables et c’est tellement excitant de pouvoir leur donner vie. En tant qu’enfant qui grandit à cheval, vous pensez à des emplois de rêve comme celui-ci et je suis tellement excité de travailler avec ce casting et cette équipe incroyables.

McGraw a été un collaborateur incontournable dans l’industrie du cinéma et de la télévision ces derniers temps. La superstar country a contribué une version du « Drive » des voitures pour The Ice Road de Netflix, qui a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming le 25 juin.

