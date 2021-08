Tim McGraw et Faith Hill joueront les ancêtres de la famille Dutton dans le prequel de ‘1883’

Les fans de musique country verront deux visages familiers dans la prochaine préquelle de Yellowstone, avec Tim McGraw et Faith Hill pour jouer dans la série aux côtés de Sam Elliot. McGraw et Hill joueront respectivement James et Margaret Dutton, le patriarche et la matriarche de la famille Dutton, tandis qu’Elliot incarnera Shea Brennan, un cow-boy chargé de guider un groupe du Texas au Montana.

McGraw et Hill ont tous deux partagé la nouvelle sur Instagram mercredi, McGraw partageant une vidéo parlant aux fans. “Hé les gars, beaucoup d’entre vous ont probablement déjà entendu dire que nous sommes sur un nouveau projet, et nous sommes assez excités à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Faith et moi pouvons jouer aux côtés de Sam Elliot, je veux dire, mon Dieu, pour le nouveau prequel de Yellowstone appelé 1883. Ce sera une saga familiale fantastique sur les Duttons originaux et leur voyage dans le Montana et comment ils ont fondé le ranch là-bas. “

McGraw a partagé que la préquelle est écrite par le créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, que le chanteur a qualifié de “l’un des écrivains les plus spéciaux dont j’ai jamais eu le plaisir de lire du matériel”. “Nous ne pourrions pas être plus excités”, a-t-il poursuivi, notant que de nombreux fans ont posé des questions sur sa barbe et “maintenant vous savez pourquoi”.

“Tellement excité que je peux enfin partager ça….Je rejoins la famille Dutton dans le prequel de @Yellowstone, 1883, à venir à @paramountplus!” a-t-il ajouté dans sa légende. “Et mon incroyable épouse @faithhill jouera Margaret Dutton !!” Le chanteur a également partagé un gros plan de la page de titre de son scénario, qui concernait l’épisode 101 de la série, écrit et réalisé par Taylor Sheridan.

Hill a posté un Boomerang d’elle-même tenant son script ainsi qu’un gros plan de sa propre page de titre. “Enfin, le jour est venu où je peux partager des nouvelles passionnantes avec vous ! Je jouerai Margaret Dutton, la matriarche originale de la famille Dutton dans le prequel de Yellowstone en 1883”, a-t-elle écrit. « Attendez, vous n’avez jamais rien vu de tel ! »

McGraw a un certain nombre de crédits d’acteur à son actif, y compris des rôles de star dans des films comme The Blind Side, Flicka, Tomorrowland et Country Strong. “C’est vraiment un travail de rêve”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Taylor a trouvé un moyen de raconter des histoires qui crée brillamment ces drames épiques et ces sagas familiales avec tant de profondeur et de créativité. Les Duttons sont des personnages formidables et c’est tellement excitant de pouvoir leur donner vie. En tant qu’enfant qui grandissait à cheval, vous pensez à des emplois de rêve comme celui-ci et je suis tellement excité de travailler avec ces incroyables acteurs et cette équipe.”

“C’est l’opportunité d’une vie”, a ajouté Hill. “Les Dutton sont une famille formidable et c’est un rêve absolu de donner vie à un personnage féminin aussi fort que Margaret Dutton. Je suis honoré et honoré de travailler avec Taylor et toute son équipe.”