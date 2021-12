Tim McGraw et Faith Hill parlent de la scène d’amour torride de ‘1883’

Tim McGraw et Faith Hill jouent ensemble dans le prochain spin-off de Yellowstone en 1883, et le couple a récemment parlé de travailler ensemble, y compris une scène d’amour torride qu’ils partagent. McGraw et Hill incarnent James et Margaret Dutton, les ancêtres de John Dutton de Kevin Costner de Yellowstone. L’émission suivra les Duttons alors qu’ils se rendaient dans le Montana il y a plus d’un siècle pour chercher une vie meilleure.

En parlant à Entertainment Tonight de filmer ensemble, Hill a déclaré qu’il était « difficile » pour elle de tourner une scène de sexe dans une baignoire, « parce que je suis modeste ». Cependant, l’icône de la musique country de 54 ans, qui est mariée à McGraw depuis 25 ans, a expliqué que l’équipe de tournage « a rendu les choses plus faciles que je ne le pensais ». Pour McGraw, la meilleure partie de jouer dans la série avec Hill était le temps qu’ils ont passé ensemble. « Je ne peux pas imaginer passer cinq mois, d’autant plus que nous travaillons dur six jours par semaine, je ne peux pas imaginer qu’elle ne soit pas là avec moi », a-t-il déclaré. « Être capable de travailler ensemble et de faire la même chose et de se nourrir les uns les autres, d’en parler et de se donner des commentaires – et des critiques aussi quand cela doit être là. »

Parlant de la façon dont ses personnages et ceux de Hill, James et Margaret, McGraw a offert son point de vue sur le couple fictif. « Je pense qu’il y a un lien profond et profond et une confiance profonde qu’ils ont l’un pour l’autre », a-t-il déclaré. « Pour entreprendre ce voyage, vous devez avoir cela. Je pense que nous avons certainement cela dans notre vie, et je pense que cela se traduit vraiment et que cela nous permet de trouver plus facilement ces moments ensemble. Ces petites pépites que James et Margaret a pendant le spectacle. »

Fait intéressant, McGraw et Hill se sont fait un devoir de ne pas travailler ensemble lorsqu’ils ne tournaient pas. « Nous nous sommes fait un devoir de ne pas travailler ensemble lorsque nous ne sommes pas sur le plateau », a expliqué Hill. « Nous ne diffusons pas de lignes. Nous avons peut-être parlé du script lorsqu’il est arrivé pour la première fois. »

Enfin, McGraw a révélé que le camée récemment annoncé de 1883 de Tom Hanks était quelque chose pour lequel il avait insisté. « Tom et Rita [Wilson] et Faith et moi sommes amis depuis longtemps », a-t-il partagé. « Alors j’ai appelé Tom et je lui ai simplement demandé. Il dit : ‘Dis-moi quand être là.’ Et il s’est présenté et l’a fait et il l’a tué. Bien sûr, c’est Tom Hanks, alors il va le faire. » 1883 fait ses débuts le dimanche 19 décembre sur Paramount+.