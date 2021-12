Faith Hill et Tim McGraw ont fait appel à leurs instincts parentaux pour « 1883 », une préquelle du drame télévisé moderne « Yellowstone ».

Les stars de la musique country, mariées de longue date et ayant des enfants, incarnent un couple qui se dirige vers l’ouest avec leurs jeunes dans une nature sauvage à la recherche d’opportunités. La série fait ses débuts dimanche sur le service de streaming Paramount+.

McGraw dit qu’il était difficile de ne pas penser à sa propre famille en décrivant James Dutton.

« Ce sont certainement des circonstances différentes, bien sûr. Mais être le père de trois filles a vraiment aidé à jouer et à créer ce genre de relation » avec sa fille à l’écran, Elsa, a déclaré McGraw.

Tim McGraw et Faith Hill ont réfléchi à leurs rôles pour le prequel de « Yellowstone » « 1883 » dans une nouvelle interview. (Gabe Ginsberg/. pour pour Paramount+)

Isabel May joue Elsa, avec Audie Rick comme son jeune frère.

McGraw apprécie le dévouement de son personnage envers sa famille et admire sa bravoure.

« Quand vous pensez à ce gars (qui) décolle, et qu’il va partir seul dans un wagon à travers un territoire inconnu avec sa femme, sa fille, un fils de 5 ans et deux autres femmes, qui pense qu’ils peuvent faire ça ? » dit McGraw.

Pour Hill, il était naturel qu’une protection maternelle profondément enracinée imprègne le rôle de Margaret Dutton.

« Je protégerai mes enfants », a déclaré Hill, un instinct qui « s’est manifesté en ‘1883’ en tant que Margaret, comme c’est le cas aujourd’hui. C’est juste une chose naturelle qui arrive. Et alors ne vous mettez pas sur mon chemin, ou je vais te faire du mal. »

Le couple, qui est marié dans la vraie vie, a conclu un accord pour ne pas répéter ou parler de leurs scènes en dehors du travail. (Mike Coppola/.)

Jouer aux côtés de son mari était un peu plus délicat que de jouer une maman. Le couple a élaboré un plan pour ne pas répéter leurs scènes en dehors du plateau, ni même en parler.

« Après avoir été mariés pendant 25 ans, nous avons tous les deux estimé que ce serait la façon la plus authentique de représenter Margaret et James. Et nous ne voulions tout simplement pas que l’un de nous ait une idée préconçue de ce qu’ils seraient. Nous Je voulais juste que ce soit réel et aussi authentique que possible », a déclaré Hill.

McGraw dit qu’il aimait l’idée qu’à ce stade de leur vie, le couple ait eu l’opportunité de travailler ensemble dans « quelque chose d’aussi épique, d’aussi grand et d’aussi fort ».

« Nous avons été impressionnés par cela », a déclaré McGraw.

McGraw et Hill voulaient que les scènes soient aussi « réelles » et « authentiques » que possible. (John Shearer/. pour le Country Music Hall Of Fame & Museum)

Le voyage de la famille Dutton, qui les emmène à travers les Grandes Plaines vers le territoire du Montana, fait partie de l’expansion vers l’ouest qui reflétait la conviction de la nation qu’elle était destinée à coloniser toute l’Amérique du Nord.

Le casting comprend également Sam Elliott, Billy Bob Thornton et LaMonica Garrett.

« Yellowstone », l’histoire de la famille Dutton moderne et de son empire d’élevage, met en vedette Kevin Costner, Luke Grimes et Kelly Reilly et en est à sa quatrième saison. Son co-créateur, Taylor Sheridan, a créé « 1883 ».