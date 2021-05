Tim McGraw et Jason Isbell apparaîtront sur la bande originale du film “ The Ice Road ”

Lorsque Jonathan Hensleigh, l’écrivain et réalisateur de The Ice Road de Netflix a voulu un label pour livrer une bande originale de film multi-genre, il a recruté Big Machine Records. Le film, un thriller d’action mettant en vedette Liam Neeson, fait ses débuts sur Netflix le 25 juin. La bande originale sortira le même jour.

Icône Americana primée aux Grammy Awards Jason Isbell lance la douzaine de chansons avec Johnny Cash’s vérité des camionneurs “Tout ce que je fais, c’est conduire.” L’interprétation violon’n”twang donne le ton à une collection qui rassemble une superstar country Tim McGraw (couvrant le «Drive» des voitures), bascules dépouillées La Cadillac Three (une contrebasse de la vieille école sur le numéro 1 de 1963 de Dave Dudley “Six Days On The Road”) et Mark Collie avec la candidate aux Oscars Allison Moorer (la cinématique “All Coming Down”).

The Ice Road présente également deux des artistes féminines les plus fortes de la musique country. Triple lauréat des Grammy Awards Miranda Lambert prend le titre de «I’m Movin ‘On» de Hank Snow, tandis que lauréat de l’événement musical ACM de l’année et des prix ACM / CMA Carly Pearce reprend «Eighteen Wheels and A Dozen Roses», le numéro 1 Folk / Bluegrass de Kathy Mattea et le single de l’année ACM / CMA de 1989.

Des chansons originales et des collaborations retrouvent John Carter Cash avec les Assassinz pour le rock lourd «Heart Made Of Steel», Brantley Gilbert et Tyler Hubbard de Florida Georgia Line pour «Rubber Meets The Road», et Rascal Flatts’ Gary LeVox avec son premier single solo, “We Got Fight” comme titre de crédit final. Jackson Dean marque ses débuts en offrant un “Don’t Come Lookin ‘” marécageux et piétinant, marqué avec fanfaronnade qui anime le film.

La tracklist de la route de glace

1. «Tout ce que je fais, c’est conduire» – Jason Isbell

2. «Le caoutchouc rencontre la route» – Brantley Gilbert, Tyler Hubbard

3. «Dix-huit roues et une douzaine de roses» – Carly Pearce

4. «J’ai été partout» – LA Rats

5. «Nous avons combattu» – Gary LeVox

6. «I’m Movin ‘On» – Miranda Lambert

7. «Six jours sur la route» – La Cadillac Three

8. «Ne viens pas chercher» – Jackson Dean

9. «Ouragan» – Luke Combs

10. «Heart Made Of Steel» – The Assassinzs feat. John Carter Cash, Robin Zander

11. «All Coming Down» – Mark Collie, Allison Moorer

12. «Conduire» – Tim McGraw