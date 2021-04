Tim McGraw partage “ Dieu déplace le stylo ” de “ Here On Earth ” Deluxe

Tim McGraw a sorti le deuxième des six nouveaux morceaux à apparaître sur la prochaine édition de luxe de son album 2020 Ici sur Terre. «God Moves the Pen» apparaîtra à la fois sur Here on Earth Ultimate Edition et Here on Earth Ultimate Video Edition, une partie visuelle expansive du projet. Les deux éditions sortiront le 16 avril via Big Machine Records.

Les cinq autres nouveaux morceaux sont intitulés «I Called Mama», «Gravy», «Undivided», «Neon Church» et «Thought About You». Ces derniers ajouts portent la liste de chansons de l’album à 24 chansons.

McGraw a produit «God Moves The Pen» aux côtés de Byron Gallimore. James Slater et Tony Lane sont les deux auteurs-compositeurs reconnus du morceau.

“Indivis»A été le premier nouveau morceau à sortir en janvier. Il présente Tyler Hubbard de Florida Georgia Line qui a co-écrit la chanson avec Chris Loocke.

«La musique nous donne de l’espoir et nous rassemble d’une manière que rien d’autre ne peut. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de travail à faire. Bien au contraire », a déclaré McGraw. «J’ai adoré la positivité de cette chanson et le fait qu’elle m’appelle à me vérifier et à me souvenir que l’amour est plus grand. C’est pourquoi je savais que cette chanson devait être mon prochain single avec Tyler dès qu’il me l’envoyait.

“Undivided” et “I Called Mama” apparaîtront sur le vinyle 12 “McGraw sortira le 12 juin pour Jour du magasin de disques. Le premier sera sous la forme d’une performance de l’apparition du chanteur country dans Celebrating America, et le second sera une performance acoustique.

Hubbard rejoint Faith Hill, qui apparaît sur «Keep Your Eyes On Me», en tant que seul artiste présenté sur Here on Earth. L’album original a atteint le n ° 14 sur le palmarès des albums Billboard 200 et en tête du palmarès des meilleurs albums country.

Here on Earth Ultimate Edition est disponible le 16 avril peut être précommandé ici. Consultez la liste complète des pistes ci-dessous.

Liste de chansons Here On Earth Ultimate Edition

1. LA

2. Chevy

3. Ici sur Terre

4. Damn Sure Do

5. Hallelujahville

6. Bon goût chez les femmes

7. Difficile de rester fou

8. Sheryl Crow

9. Pas de Californie

10. Tenez-vous ce soir

11. 7500 OBO

12. Si j’étais un cow-boy

13. J’ai appelé maman *

14. Sauce *

15. Guerre d’art

16. Doggone

17. Indivis / Tim McGraw et Tyler Hubbard

18. Pensé pour vous

19. Église au néon

20. Couper les oignons

21. La vérité est

22. Dieu déplace la plume

Pistes de films bonus

23. Keep Your Eyes on Me / Tim McGraw & Faith Hill du long métrage The Shack

24. Gravity from documentaire primé aux Oscars ® «Free Solo»