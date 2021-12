Tim McGraw partage un doux hommage à sa fille Audrey pour son anniversaire

Tim McGraw et Faith Hill ont célébré l’anniversaire de leur fille Audrey lundi avec une paire d’hommages. Audrey est la plus jeune des trois filles du couple country et a eu 20 ans. Ils sont également les parents de Gracie, 24 ans, et de Maggie Elizabeth, 23 ans. L’anniversaire d’Audrey est survenu juste après avoir obtenu son premier concert d’acteur, avec la musique « 7500 OBO » de McGraw. vidéo.

« À ma plus jeune fille Audrey… tu as été une lumière dans nos vies depuis le moment où nous t’avons rencontré pour la première fois, et ta mère et moi ne pourrions pas être plus fiers de la femme incroyable que tu as grandi pour être… .cette lumière brille comme jamais !! Joyeux anniversaire, ma chérie », a écrit McGraw, à côté d’une collection de photos de la vie d’Audrey. « Je t’aime », a écrit Audrey en réponse.

Hill a partagé de manière hilarante une vieille vidéo d’Audrey chantant. « Quelle bénédiction absolue vous êtes dans nos vies et dans tous ceux que vous rencontrez », a écrit Hill. « Ce rire robuste et joyeux que tu as… ne le perds jamais. Tu fais briller le soleil plus fort. Mon petit oiseau chanteur, mon grand rêveur… Je devais juste republier cette vidéo. Au revoir à la petite fille adolescente. Amour vous tellement. »

Gracie a également partagé une vieille photo de sa jeune sœur dans son histoire Instagram. « Joyeux 20e à ma petite sœur. Je n’arrive pas à croire que tu aies 20 ans », a-t-elle écrit, ajoutant une poignée d’emojis qui pleuraient. Elle a également partagé une photo des deux à Nashville. « Je t’aime mon petit poulet », a-t-elle écrit.

Audrey a déjà suivi ses parents dans le monde du divertissement. Elle a figuré dans le clip du single « 7500 OBO » de McGraw, dans le rôle d’une adolescente qui a le cœur brisé après le départ de l’amour de sa vie. La chanson a été incluse sur l’album Here on Earth de McGraw. Les réalisateurs de la vidéo voulaient qu’Audrey joue le rôle, mais elle avait encore besoin de l’autorisation de Hill. « C’était l’une des choses les plus cool que j’ai faites, c’est de travailler avec elle dans la vidéo et de la regarder jouer et la regarder jouer », a déclaré McGraw à propos de la réalisation de la vidéo en août. « Mes filles sont la lumière de ma vie. Ce sont les choses les plus douces au monde et j’étais tellement fière d’elle. »

McGraw et Hill ont également joué ensemble pour la première fois cette année. Ils ont filmé la première saison de 1883, la série prequel de Yellowstone sur le voyage de la famille Dutton du Texas au Montana. Bien que les deux chanteurs aient déjà joué dans des films et des émissions, c’était la première fois qu’ils participaient au même projet ensemble. Ils incarnent James et Margaret Hill, les ancêtres du personnage de Kevin Costner dans Yellowstone. La nouvelle série fait ses débuts sur Paramount+ le dimanche 19 décembre.