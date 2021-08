La star country Tim McGraw testera ses talents d’acteur en 1883, la série prequel de Yellowstone arrivera bientôt sur Paramount +. Il incarnera James Dutton, le patriarche de la famille Dutton, aux côtés de sa véritable épouse, l’icône de son pays, Faith Hill, qui incarnera Margaret Dutton. La série mettra également en vedette Sam Elliott, un acteur incontournable pour tout western en 2021. La série a été créée par le co-créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan.

“C’est vraiment un travail de rêve”, a déclaré McGraw dans un communiqué mercredi. « Taylor a trouvé un moyen de raconter des histoires qui crée brillamment ces drames épiques et ces sagas familiales avec tant de profondeur et de créativité. Les Duttons sont des personnages formidables et c’est tellement excitant de pouvoir leur donner vie. En tant qu’enfant qui grandit à cheval, vous pensez à des emplois de rêve comme celui-ci et je suis tellement excité de travailler avec ce casting et cette équipe incroyables.

Hill était également ravi de jouer dans la série, l’appelant “l’opportunité d’une vie”. Elle a qualifié de “rêve absolu” de donner vie à “un personnage féminin fort comme Margaret Dutton”, ajoutant: “Je suis honorée et honorée de travailler avec Taylor et toute son équipe”. Ce sera le premier rôle d’actrice de Hill depuis qu’elle a joué dans le film Dixieland de 2017. Elle est également apparue dans le remake de The Stepford Wives en 2004 et dans un épisode de Touched by an Angel en 1997.

McGraw a plus d’expérience d’acteur que Hill, qu’il a épousé en 1996. Il a joué dans les films Black Cloud, Flicka, The Blind Side, Country Strong, Tomorrowland et The Shack. 1883 sera son premier rôle principal dans une série télévisée.

1883 est une préquelle de Yellowstone, retraçant le voyage de la famille Dutton à travers les Grandes Plaines jusqu’au Montana, où ils établiront l’immense ranch au cœur du drame de Yellowstone. Elliott a été choisi pour incarner Shea Brennan, un cow-boy au passé tragique qui guide un groupe du Texas au Montana. Elliott a joué dans The Ranch de Netflix et a un rôle dans la prochaine série MacGruber de Peacock. Après plus de cinq décennies au cinéma et à la télévision, Elliott a finalement obtenu sa première nomination aux Oscars pour A Star Is Born en 2019.

« Yellowstone est une émission à succès avec des dizaines de millions de fans – avec 1883, nous ramenons ces fans à l’histoire d’origine et, ce faisant, transformons le monde de Yellowstone en une franchise mondiale à succès pour alimenter la croissance de Paramount+ », Chris McCarthy, président/directeur général de MTV Entertainment Group, a ajouté dans un communiqué : “Nous sommes ravis d’avoir Sam, Tim et Faith comme vedettes de la nouvelle série de Taylor Sheridan exclusivement pour Paramount+ dans le monde entier.”

Yellowstone a été créé par Sheridan et John Linson. L’émission a fait ses débuts en juin 2018 et met en vedette Kevin Costner dans le rôle de John Dutton, le patriarche de sixième génération de la famille Dutton. La quatrième saison de l’émission devrait faire ses débuts sur le réseau Paramount plus tard cette année. Ironiquement, alors que 1883 sera sur Paramount +, Yellowstone n’est disponible en streaming que sur Peacock de NBCUniversal. Cela est dû à un accord de licence conclu entre ViacomCBS et NBCUniversal en janvier 2020.